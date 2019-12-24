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В Госдуме анонсировали "широкую встречу" представителей парламентов РФ и Украины

Новости » Политика     24.12.2019 - 20:18
В Госдуме анонсировали "широкую встречу" представителей парламентов РФ и Украины
Фото: Вячеслав Володин (duma.gov.ru)

По словам Володина, РФ и Украина постараются решить проблему реализации минских договоренностей

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 24 декабря, анонсировал более широкую встречу представителей парламентов Российской Федерации и Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, парламентарии России и Украины постараются "через парламентское измерение" решить проблему реализации минских договоренностей.

Напомним, ранее в Российской Федерации заявили, что никаких изменений в минских соглашениях не будет и быть не может. При этом представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что заявления Украины о подготовке неких изменений в минские договоренности "носят провокационный характер".

До нормандской встречи министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей. Глава ведомства отметил, что такое решение может быть принято, если этот процесс "будет идти бесконечно".

Ранее уже бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный заявил, что Украина должна прекратить участие в переговорах в Минске.

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