Зеленский подписал закон о ликвидации "площадок Яценко"

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Парламент разблокировал подписание закона 12 декабря

Во вторник, 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 2047-д, который ликвидирует так называемые "площадки Яценко". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Напомним, 12 декабря парламент разблокировал подписание проекта закона 2047-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества". Тогда документ подписал спикер парламента Дмитрий Разумков и его направили на подпись президенту.

Отметим, "площадки Яценко" - это авторизированные электронные площадки, которые появились в конце 2017 года в ходе принятия госбюджета на 2018 год. В частности, одна из поправок в Налоговый кодекс предусматривала появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в единую базу.

Так, данный сервис пересылал за деньги данные оценщика в Единую базу Фонда государственного имущества. По последним подсчетам, с июля 2018 года до 10 октября 2019 года с населения в пользу площадок взыскали более 700 млн гривен. Схему связывают с народным депутатом нескольких созывов Антоном Яценко, по некоторым данным, связанные с ним фирмы заработали на ней 23 млн гривен.

С 1 января 2020 года вводится новая значительно упрощенная модель оценки объектов недвижимости, которая позволит проводить автоматическую оценку в максимально короткие сроки и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью.

Также РБК-Украина писало, что в октябре в парламенте разразился скандал при обсуждении этого проекта закона. В частности, членов финансового комитета от фракции "Слуга народа" обвинили в получении взяток за срыв подготовки данного законопроекта. После этого нардепы проходили полиграф.