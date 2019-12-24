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Кабмин упрощает пересечение админграницы с Крымом

Новости » Политика     24.12.2019 - 12:12
Кабмин упрощает пересечение админграницы с Крымом
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Кабмин упрощает пересечение админграницы для детей

Кабинет министров упрощает пересечение границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ: при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины; при наличии информации об обучении в ЕГЭБО (Единой государственной электронной базе по вопросам образования).

"В случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины", - добавил он.

Напомним, в четверг, 19 декабря, на временном контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак", на границе Херсонской области и оккупированного Крыма, открыли сервисную зону.

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что пункт пропуска и сервисная зона являются временными, ведь, когда полуостров будет деоккупирован, в их функциях нужды больше не будет.

Контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с оккупированным Крымом возобновили свою работу после реконструкции. Работа КПВВ на админгранице с Крымом была возобновлена 15 ноября.

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