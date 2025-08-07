Кущі, шолом для кота чи меч? Що гублять пасажири "Укрзалізниці" та як все повернути

Під час будь-якої поїздки існує ризик забути або загубити ті чи інші речі. Тож мандруючи з "Укрзалізницею", важливо знати, що робити, якщо улюблена іграшка дитини чи навіть частина багажу залишились на вокзалі або у потязі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
У компанії розповіли, що від початку 2025 року отримали вже 11 445 заявок із проханням знайти загублені речі.
Уточнюється, що минулого року цих запитів було на 40% менше.
В "Укрзалізниці" поділились, що крім "звичних" речей - навушників, ключів, документів, гаманців або й сумок - пасажири та пасажирки губили різні цікавинки:
"Після прибуття потягу на виході не поспішайте та обов'язково перевіряйте свої речі - чи на місці ваші кущі та розсада, коти, вудочки та шоломи", - наголосили в УЗ.
Якщо попри всі перестороги пасажир все ж таки загубив якісь свої речі на вокзалі або у потязі, необхідно заповнити відповідну заявку:
При цьому потрібно вказати:
В "Укрзалізниці" зауважили, що спеціалісти компанії оперативно допоможуть знайти загублене й повернути власнику.
"Будь ласка, уважно заповнюйте дані, адже після оформлення заявки ви не зможете внести зміни", - порадили пасажирам.
Уточнюється, що введені дані оброблятимуться конфіденційно і виключно для опрацювання конкретного запиту.
"Вкажіть якомога більше деталей. Це суттєво допоможе прискорити пошук", - додали в УЗ.
Насамкінець у компанії повідомили, що заявки оброблюють та зв'язуються з пасажирами "зазвичай впродовж доби - у порядку черги".
"Розуміємо, що ви тривожитеся та засмучені, але просимо поставитися з розумінням і чекати на відповідь", - підсумували в "Укрзалізниці".
