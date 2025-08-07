Кущі, шолом для кота чи меч? Що гублять пасажири "Укрзалізниці" та як все повернути

Скільки речей гублять на залізниці й що це може бути

У компанії розповіли, що від початку 2025 року отримали вже 11 445 заявок із проханням знайти загублені речі.

Уточнюється, що минулого року цих запитів було на 40% менше.

В "Укрзалізниці" поділились, що крім "звичних" речей - навушників, ключів, документів, гаманців або й сумок - пасажири та пасажирки губили різні цікавинки:

шолом для кота;

кущі лохини;

укулеле;

дерев'яний меч;

навіть портмоне з фото Степана Бандери.

"Після прибуття потягу на виході не поспішайте та обов'язково перевіряйте свої речі - чи на місці ваші кущі та розсада, коти, вудочки та шоломи", - наголосили в УЗ.

Що робити, якщо під час подорожі з УЗ щось загубилось

Якщо попри всі перестороги пасажир все ж таки загубив якісь свої речі на вокзалі або у потязі, необхідно заповнити відповідну заявку:

зайти на офіційний сайт "Укрзалізниці";

перейти у розділ "Замовлення послуг" ("Замовлення сервісів онлайн");

Розділ "Замовлення послуг" на сайті УЗ (скриншот: uz.gov.ua)

обрати послугу "Онлайн-пошук забутих речей";

заповнити форму "Пошук забутих речей".

Онлайн-заявка на пошук забутих речей (скриншот: services.uz.gov.ua)

При цьому потрібно вказати:

дані пасажира (прізвище, ім'я, по-батькові, телефон, адресу електронної пошти);

інформацію про загублений предмет (дату втрати, час події, опис предмета, фото);

місце втрати (вокзал, поїзд, інші деталі).

В "Укрзалізниці" зауважили, що спеціалісти компанії оперативно допоможуть знайти загублене й повернути власнику.

"Будь ласка, уважно заповнюйте дані, адже після оформлення заявки ви не зможете внести зміни", - порадили пасажирам.

Уточнюється, що введені дані оброблятимуться конфіденційно і виключно для опрацювання конкретного запиту.

"Вкажіть якомога більше деталей. Це суттєво допоможе прискорити пошук", - додали в УЗ.

Насамкінець у компанії повідомили, що заявки оброблюють та зв'язуються з пасажирами "зазвичай впродовж доби - у порядку черги".

"Розуміємо, що ви тривожитеся та засмучені, але просимо поставитися з розумінням і чекати на відповідь", - підсумували в "Укрзалізниці".

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)