Кусты, шлем для кота или меч? Что теряют пассажиры "Укрзализныци" и как все вернуть

Во время любой поездки существует риск забыть или потерять те или иные вещи. Поэтому путешествуя с "Укрзализныцей", важно знать, что делать, если любимая игрушка ребенка или даже часть багажа осталась на вокзале или в поезде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В компании рассказали, что с начала 2025 года получили уже 11 445 заявок с просьбой найти утерянные вещи.
Уточняется, что в прошлом году этих запросов было на 40% меньше.
В "Укрзализныце" поделились, что кроме "привычных" вещей - наушников, ключей, документов, кошельков или сумок - пассажиры теряли различные интересные вещи:
"По прибытии поезда на выходе не спешите и обязательно проверяйте свои вещи - на месте ли ваши кусты и рассада, коты, удочки и шлемы", - отметили в УЗ.
Если несмотря на все предостережения пассажир все же потерял какие-то свои вещи на вокзале или в поезде, необходимо заполнить соответствующую заявку:
При этом нужно указать:
В "Укрзализныце" отметили, что специалисты компании оперативно помогут найти утерянное и вернуть владельцу.
"Пожалуйста, внимательно заполняйте данные, ведь после оформления заявки вы не сможете внести изменения", - посоветовали пассажирам.
Уточняется, что введенные данные будут обрабатываться конфиденциально и исключительно для обработки конкретного запроса.
"Укажите как можно больше деталей. Это существенно поможет ускорить поиск", - добавили в УЗ.
В завершение в компании сообщили, что заявки обрабатывают и связываются с пассажирами "обычно в течение суток - в порядке очереди".
"Понимаем, что вы тревожитесь и расстроены, но просим отнестись с пониманием и ждать ответа", - подытожили в "Укрзализныце".
Напомним, ранее в УЗ "рассекретили" вагоны будущего и объяснили, что и когда может измениться для пассажиров.
Кроме того, чтобы превратить поездки в поездах и посещение вокзалов Украины в увлекательное для детей событие, УЗ запустила семейный проект "Паспорт путешественника".
Тем временем мы объясняли, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.
Читайте также, что делать и куда обращаться, чтобы вернуть вещи, потерянные в метро Киева.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.