Общество Образование Деньги Изменения

Кусты, шлем для кота или меч? Что теряют пассажиры "Укрзализныци" и как все вернуть

Потерянные вещи пассажиров можно найти через специальный сервис УЗ (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Во время любой поездки существует риск забыть или потерять те или иные вещи. Поэтому путешествуя с "Укрзализныцей", важно знать, что делать, если любимая игрушка ребенка или даже часть багажа осталась на вокзале или в поезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Сколько вещей теряют на железной дороге и что это может быть

В компании рассказали, что с начала 2025 года получили уже 11 445 заявок с просьбой найти утерянные вещи.

Уточняется, что в прошлом году этих запросов было на 40% меньше.

В "Укрзализныце" поделились, что кроме "привычных" вещей - наушников, ключей, документов, кошельков или сумок - пассажиры теряли различные интересные вещи:

  • шлем для кота;
  • кусты голубики;
  • укулеле;
  • деревянный меч;
  • даже портмоне с фото Степана Бандеры.

"По прибытии поезда на выходе не спешите и обязательно проверяйте свои вещи - на месте ли ваши кусты и рассада, коты, удочки и шлемы", - отметили в УЗ.

Что делать, если во время путешествия с УЗ что-то потерялось

Если несмотря на все предостережения пассажир все же потерял какие-то свои вещи на вокзале или в поезде, необходимо заполнить соответствующую заявку:

  • зайти на официальный сайт "Укрзализныци";
  • перейти в раздел "Заказ услуг" ("Заказ сервисов онлайн");

Раздел "Заказ услуг" на сайте УЗ (скриншот: uz.gov.ua)

  • выбрать услугу "Онлайн-поиск забытых вещей";
  • заполнить форму "Поиск забытых вещей".

Онлайн-заявка на поиск забытых вещей (скриншот: services.uz.gov.ua)

При этом нужно указать:

  • данные пассажира (фамилию, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты);
  • информацию о потерянном предмете (дату потери, время происшествия, описание предмета, фото);
  • место потери (вокзал, поезд, другие детали).

В "Укрзализныце" отметили, что специалисты компании оперативно помогут найти утерянное и вернуть владельцу.

"Пожалуйста, внимательно заполняйте данные, ведь после оформления заявки вы не сможете внести изменения", - посоветовали пассажирам.

Уточняется, что введенные данные будут обрабатываться конфиденциально и исключительно для обработки конкретного запроса.

"Укажите как можно больше деталей. Это существенно поможет ускорить поиск", - добавили в УЗ.

В завершение в компании сообщили, что заявки обрабатывают и связываются с пассажирами "обычно в течение суток - в порядке очереди".

"Понимаем, что вы тревожитесь и расстроены, но просим отнестись с пониманием и ждать ответа", - подытожили в "Укрзализныце".

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее в УЗ "рассекретили" вагоны будущего и объяснили, что и когда может измениться для пассажиров.

Кроме того, чтобы превратить поездки в поездах и посещение вокзалов Украины в увлекательное для детей событие, УЗ запустила семейный проект "Паспорт путешественника".

Тем временем мы объясняли, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

Читайте также, что делать и куда обращаться, чтобы вернуть вещи, потерянные в метро Киева.

