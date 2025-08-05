Загубили речі в метро? Що робити та куди звертатися, щоб повернути

Парасолі, рюкзаки, гаджети, документи й навіть номерні знаки автомобілів - усе це щодня гублять пасажири в столичному метрополітені. Втрачені речі можна знайти в бюро знахідок.

РБК-Україна із посиланням на КП "Київський метрополітен" розповідає, як працює бюро знахідок і що робити, якщо загубили чи знайшли річ.

Де шукати загублене

Бюро знахідок розміщується на станції метро "Дорогожичі" та працює за графіком:

понеділок - четвер - з 08:00 до 17:00,

- з 08:00 до 17:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:45,

- з 08:00 до 15:45, субота та неділя - вихідні,

- вихідні, перерва - з 12:00 до 12:45.

Загублені речі зберігаються до 6 місяців, після чого списуються відповідно до законодавства. А знайдені документи передаються поліції.

Як перевірити, чи знайшлась ваша річ

Якщо ви загубили щось у метро, потрібно зателефонувати за номером: (044) 238-43-13 та повідомити:

опис предмета (вигляд, колір, вміст);

приблизну станцію, де могли загубити річ;

дату та час поїздки.

Що робити, якщо знайшли чужу річ

У випадку, якщо ви знайшли чужу річ на станції - зверніться до чергового або поліції. Якщо виявили знахідку у поїзді - використайте переговорний пристрій "Пасажир-Машиніст".

Не відкривайте залишені пакунки чи сумки самостійно - це може бути небезпечно.

Топ незвичних знахідок київського метро

У КП "Київський метрополітен" зазначають, що серед буденних згуб, як-от парасолі чи сумки, трапляються й дуже неочікувані речі:

самокат,

грамофон,

милиця,

циганське золото,

номерні знаки авто.

У метрополітені закликають пасажирів бути уважними та не залишати свої речі в поїздах і на станціях.