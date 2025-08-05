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Загубили речі в метро? Що робити та куди звертатися, щоб повернути

Вівторок 05 серпня 2025 13:23
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Загубили речі в метро? Що робити та куди звертатися, щоб повернути Фото: Що робити, якщо загубили речі в метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Парасолі, рюкзаки, гаджети, документи й навіть номерні знаки автомобілів - усе це щодня гублять пасажири в столичному метрополітені. Втрачені речі можна знайти в бюро знахідок.

РБК-Україна із посиланням на КП "Київський метрополітен" розповідає, як працює бюро знахідок і що робити, якщо загубили чи знайшли річ.

Де шукати загублене

Бюро знахідок розміщується на станції метро "Дорогожичі" та працює за графіком:

  • понеділок - четвер - з 08:00 до 17:00,
  • п’ятниця - з 08:00 до 15:45,
  • субота та неділя - вихідні,
  • перерва - з 12:00 до 12:45.

Загублені речі зберігаються до 6 місяців, після чого списуються відповідно до законодавства. А знайдені документи передаються поліції.

Як перевірити, чи знайшлась ваша річ

Якщо ви загубили щось у метро, потрібно зателефонувати за номером: (044) 238-43-13 та повідомити:

  • опис предмета (вигляд, колір, вміст);
  • приблизну станцію, де могли загубити річ;
  • дату та час поїздки.

Що робити, якщо знайшли чужу річ

У випадку, якщо ви знайшли чужу річ на станції - зверніться до чергового або поліції. Якщо виявили знахідку у поїзді - використайте переговорний пристрій "Пасажир-Машиніст".

Не відкривайте залишені пакунки чи сумки самостійно - це може бути небезпечно.

Топ незвичних знахідок київського метро

У КП "Київський метрополітен" зазначають, що серед буденних згуб, як-от парасолі чи сумки, трапляються й дуже неочікувані речі:

  • самокат,
  • грамофон,
  • милиця,
  • циганське золото,
  • номерні знаки авто.

У метрополітені закликають пасажирів бути уважними та не залишати свої речі в поїздах і на станціях.

Нагадаємо, якщо у вас впала річ на колії в метро - ніколи не спускайтеся за нею самостійно. Це смертельно небезпечно. Зверніться до працівника станції або скористайтеся кнопкою тривожного зв’язку на платформі - річ дістануть без загрози для вашого життя.

РБК-Україна писало, з якою частотою курсують поїзди метро у Києві в будні та вихідні: у години пік - кожні 2-4 хвилини, у міжпіковий час та на вихідних - до 7 хвилин. Також писали про графік першого й останнього поїзда на кожній лінії, години роботи вестибюлів і нагадали, як метро функціонує під час повітряної тривоги.

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