Курортні станції й продовжені маршрути: що змінила УЗ для мандрівників на Закарпаття

Як змінюють рух поїзди до Ужгорода

У компанії розповіли, що поїзди УЗ Закарпатського напрямку повертаються до звичного графіка, адже залізничники успішно завершили планову модернізацію колії на Закарпатті.

Громадянам пояснили, що рух пасажирських поїздів до Ужгорода поновлено через:

Славсько;

Воловець;

Сваляву;

Мукачево.

Це стосується таких поїздів "Укрзалізниці":

№3/4 "Запоріжжя - Ужгород";

№29/30 "Київ - Ужгород";

№46/45 "Ужгород - Харків";

№368/367 "Ужгород - Ковель".

Цією ж дільницею курсуватиме додатковий поїзд №283/284 "Київ - Ужгород", який був призначений цього літа.

"Щоб задовольнити підвищений попит на перевезення до санаторно-курортних зон Закарпаття", - зауважили в УЗ.

Які маршрути "Укрзалізниці" продовжують

Пасажирам повідомили також, що УЗ продовжує традиційні маршрути до Ужгорода для низки поїздів (маршрут яких було обмежено раніше до станцій Мукачево та Чоп).

Йдеться про рейси:

№17/18 ("Сковорода") "Харків - Мукачево";

№37/38 "Одеса - Мукачево";

№81/82 "Київ - Чоп";

№749/750 "Київ - Чоп";

№829/830 "Львів - Чоп".

Одночасно з цим "Укрзалізниця" продовжує маршрут прямування:

поїзда №59/60 "Київ - Ужгород" до станції Чоп;

групи безпересадкових вагонів "Кам'янець-Подільський - Чоп" до Ужгорода.

Коли "запрацюють" зміни та що з квитками

Згідно з інформацією УЗ, поїзди вказаного напрямку курсуватимуть звичним графіком з 31 липня 2025 року.

Пасажирам нагадали також, що ⁠розклад руху завжди доступний на офіційному сайті "Укрзалізниці (у розділі "Пасажирам" у вкладці "Розклад руху призначених пасажирських поїздів").

Насамкінець в УЗ зауважили, що ⁠продаж квитків відкривається одночасно в мобільному застосунку, на сайті та у касах вокзалів:

за 20 діб до дати рейсу - на більшість поїздів;

за 10 діб - на поїзди №46/45 "Ужгород - Харків" і №829/830 "Львів - Ужгород".

"Закликаємо пасажирів завчасно планувати свої поїздки до мальовничого Закарпаття та перевіряти актуальний розклад перед мандрівкою", - підсумували у компанії.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)