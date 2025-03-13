УЗ змінює графік руху популярних поїздів: коли саме та на яких маршрутах (список)

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив, що змушений внести тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття. Це зумовлено проведенням масштабних робіт із прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Коли та які саме поїзди УЗ курсуватимуть по-новому

В "Укрзалізниці" розповіли, що внесення тимчасових змін у розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття, є вимушеним кроком - з огляду на проведення масштабних робіт в межах прокладання колії європейського стандарту.

Так, з 31 березня до 31 липня деякі потяги курсуватимуть не до/зі станції "Ужгород", а до/зі станції "Мукачево":

№17/18 "Харків - Ужгород";

№38/37 "Одеса - Ужгород";

№125/126 - 129/130 "Кременчук / Полтава - Ужгород".

Тим часом до/зі станції "Чоп" курсуватимуть поїзди:

№81/82 "Київ - Ужгород" (з 31 березня до 31 липня);

№749/750 "Київ - Ужгород" (з 1 квітня до 31 липня);

№829/830 "Львів - Ужгород" (з 1 квітня до 31 липня).

Водночас до/зі станції "Ужгород" - з 31 березня до 31 липня - курсуватиме поїзд №59/60 "Київ - Чоп".

"При цьому залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів буде забезпечено альтернативними рейсами", - наголосили в УЗ.

Для цього "Укрзалізниця" з 31 березня по 31 липня прокладе маршрут через Самбір та Сянки для таких поїздів:

№4/3 "Запоріжжя - Ужгород";

№29/30 "Київ - Ужгород";

№45/46 "Харків - Ужгород";

⁠№368/367 "Ковель/Луцьк - Ужгород".

Насамкінець у компанії розповіли, що впродовж цього періоду часу залізничники:

реконструюють горловину станції Чоп;

капітально відремонтують колії на станціях "Струмківка" та "Чоп";

демонтують широку колію на дільниці Чоп - Струмківка та вкладуть 8,3 км колії європейського стандарту;

прокладуть по парній колії новозбудованої дільниці Чоп - Струмківка близько 10 км контактної підвіски та несучого проводу;

змонтують на всій 22-кілометровій дільниці Чоп - Ужгород пристрої СЦБ і зв'язку та облаштують диспетчерську централізацію;

відремонтують понад 30 будівель і споруд (павільйони для пасажирів, платформи, станційні будівлі, приміщення чергових по переїзду тощо);

відремонтують додатково в обсязі середнього ремонту 33 стрілочні переводи й близько 13 км колій, а також виконають інші необхідні роботи.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)