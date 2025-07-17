Курортные станции и продленные маршруты: что изменила УЗ для путешественников на Закарпатье

Поезда "Укрзализныци" Закарпатского направления возвращаются к привычному графику после плановой модернизации пути. В связи с этим пассажиры снова смогут доезжать до популярных курортных станций, а некоторые традиционные маршруты - продляют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В компании рассказали, что поезда УЗ Закарпатского направления возвращаются к привычному графику, ведь железнодорожники успешно завершили плановую модернизацию пути на Закарпатье.
Гражданам объяснили, что движение пассажирских поездов в Ужгород восстановлено через:
Это касается таких поездов "Укрзализныци":
По этому же участку будет курсировать дополнительный поезд №283/284 "Киев - Ужгород", который был назначен этим летом.
"Чтобы удовлетворить повышенный спрос на перевозки в санаторно-курортные зоны Закарпатья", - отметили в УЗ.
Пассажирам сообщили также, что УЗ продляет традиционные маршруты в Ужгород для ряда поездов (маршрут которых был ограничен ранее до станций Мукачево и Чоп).
Речь идет о рейсах:
Одновременно с этим "Укрзализныця" продолжает маршрут следования:
Согласно информации УЗ, поезда указанного направления будут курсировать по привычному графику с 31 июля 2025 года.
Пассажирам напомнили также, что расписание движения всегда доступно на официальном сайте "Укрзализныци" (в разделе "Пассажирам" во вкладке "Расписание движения назначенных пассажирских поездов").
Наконец в УЗ отметили, что продажа билетов открывается одновременно в мобильном приложении, на сайте и в кассах вокзалов:
"Призываем пассажиров заблаговременно планировать свои поездки в живописное Закарпатье и проверять актуальное расписание перед путешествием", - подытожили в компании.
Напомним, ранее в УЗ "рассекретили" вагоны будущего и объяснили, что и когда может измениться для пассажиров.
Кроме того, компания увеличила количество женских купе - они доступны в составе уже 15 поездов "Укрзализныци".
Для того, чтобы превратить поездки в поездах и посещение вокзалов Украины в увлекательное для детей событие, УЗ запустила также семейный проект "Паспорт путешественника".
Тем временем мы объясняли, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.
Читайте также, на каких вокзалах Украины появились точки с питьевой водой, безопасной даже для младенцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.