Курортні станції й продовжені маршрути: що змінила УЗ для мандрівників на Закарпаття
Поїзди "Укрзалізниці" Закарпатського напрямку повертаються до звичного графіка після планової модернізації колії. Відтак пасажири знову зможуть доїжджати до популярних курортних станцій, а деякі традиційні маршрути - продовжують.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Як змінюють рух поїзди до Ужгорода
У компанії розповіли, що поїзди УЗ Закарпатського напрямку повертаються до звичного графіка, адже залізничники успішно завершили планову модернізацію колії на Закарпатті.
Громадянам пояснили, що рух пасажирських поїздів до Ужгорода поновлено через:
- Славсько;
- Воловець;
- Сваляву;
- Мукачево.
Це стосується таких поїздів "Укрзалізниці":
- №3/4 "Запоріжжя - Ужгород";
- №29/30 "Київ - Ужгород";
- №46/45 "Ужгород - Харків";
- №368/367 "Ужгород - Ковель".
Цією ж дільницею курсуватиме додатковий поїзд №283/284 "Київ - Ужгород", який був призначений цього літа.
"Щоб задовольнити підвищений попит на перевезення до санаторно-курортних зон Закарпаття", - зауважили в УЗ.
Які маршрути "Укрзалізниці" продовжують
Пасажирам повідомили також, що УЗ продовжує традиційні маршрути до Ужгорода для низки поїздів (маршрут яких було обмежено раніше до станцій Мукачево та Чоп).
Йдеться про рейси:
- №17/18 ("Сковорода") "Харків - Мукачево";
- №37/38 "Одеса - Мукачево";
- №81/82 "Київ - Чоп";
- №749/750 "Київ - Чоп";
- №829/830 "Львів - Чоп".
Одночасно з цим "Укрзалізниця" продовжує маршрут прямування:
- поїзда №59/60 "Київ - Ужгород" до станції Чоп;
- групи безпересадкових вагонів "Кам'янець-Подільський - Чоп" до Ужгорода.
Коли "запрацюють" зміни та що з квитками
Згідно з інформацією УЗ, поїзди вказаного напрямку курсуватимуть звичним графіком з 31 липня 2025 року.
Пасажирам нагадали також, що розклад руху завжди доступний на офіційному сайті "Укрзалізниці (у розділі "Пасажирам" у вкладці "Розклад руху призначених пасажирських поїздів").
Насамкінець в УЗ зауважили, що продаж квитків відкривається одночасно в мобільному застосунку, на сайті та у касах вокзалів:
- за 20 діб до дати рейсу - на більшість поїздів;
- за 10 діб - на поїзди №46/45 "Ужгород - Харків" і №829/830 "Львів - Ужгород".
"Закликаємо пасажирів завчасно планувати свої поїздки до мальовничого Закарпаття та перевіряти актуальний розклад перед мандрівкою", - підсумували у компанії.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше в УЗ "розсекретили" вагони майбутнього та пояснили, що і коли може змінитись для пасажирів.
Крім того, компанія збільшила кількість жіночих купе - вони доступні у складі вже 15 поїздів "Укрзалізниці".
Для того, щоб перетворити поїздки в поїздах і відвідування вокзалів України на захоплюючу для дітей подію, УЗ запустила також сімейний проект "Паспорт мандрівника".
Тим часом ми пояснювали, як встигнути забронювати групову поїздку залізницею влітку та як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.
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