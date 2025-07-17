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Курортные станции и продленные маршруты: что изменила УЗ для путешественников на Закарпатье

Четверг 17 июля 2025 16:54
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Курортные станции и продленные маршруты: что изменила УЗ для путешественников на Закарпатье Некоторым из пассажиров путешествовать с УЗ на Закарпатье станет удобнее (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Поезда "Укрзализныци" Закарпатского направления возвращаются к привычному графику после плановой модернизации пути. В связи с этим пассажиры снова смогут доезжать до популярных курортных станций, а некоторые традиционные маршруты - продляют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Как меняют движение поезда в Ужгород

В компании рассказали, что поезда УЗ Закарпатского направления возвращаются к привычному графику, ведь железнодорожники успешно завершили плановую модернизацию пути на Закарпатье.

Гражданам объяснили, что движение пассажирских поездов в Ужгород восстановлено через:

  • Славское;
  • Воловец;
  • Сваляву;
  • Мукачево.

Это касается таких поездов "Укрзализныци":

  • №3/4 "Запорожье - Ужгород";
  • №29/30 "Киев - Ужгород";
  • №46/45 "Ужгород - Харьков";
  • №368/367 "Ужгород - Ковель".

По этому же участку будет курсировать дополнительный поезд №283/284 "Киев - Ужгород", который был назначен этим летом.

"Чтобы удовлетворить повышенный спрос на перевозки в санаторно-курортные зоны Закарпатья", - отметили в УЗ.

Какие маршруты "Укрзализныци" продляют

Пассажирам сообщили также, что УЗ продляет традиционные маршруты в Ужгород для ряда поездов (маршрут которых был ограничен ранее до станций Мукачево и Чоп).

Речь идет о рейсах:

  • №17/18 ("Сковорода") "Харьков - Мукачево";
  • №37/38 "Одесса - Мукачево";
  • №81/82 "Киев - Чоп";
  • №749/750 "Киев - Чоп";
  • №829/830 "Львов - Чоп".

Одновременно с этим "Укрзализныця" продолжает маршрут следования:

  • поезда №59/60 "Киев - Ужгород" до станции Чоп;
  • группы беспересадочных вагонов "Каменец-Подольский - Чоп" до Ужгорода.

Когда "заработают" изменения и что с билетами

Согласно информации УЗ, поезда указанного направления будут курсировать по привычному графику с 31 июля 2025 года.

Пассажирам напомнили также, что расписание движения всегда доступно на официальном сайте "Укрзализныци" (в разделе "Пассажирам" во вкладке "Расписание движения назначенных пассажирских поездов").

Наконец в УЗ отметили, что продажа билетов открывается одновременно в мобильном приложении, на сайте и в кассах вокзалов:

  • за 20 суток до даты рейса - на большинство поездов;
  • за 10 суток - на поезда №46/45 "Ужгород - Харьков" и №829/830 "Львов - Ужгород".

"Призываем пассажиров заблаговременно планировать свои поездки в живописное Закарпатье и проверять актуальное расписание перед путешествием", - подытожили в компании.

Курортные станции и продленные маршруты: что изменила УЗ для путешественников на ЗакарпатьеПубликация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее в УЗ "рассекретили" вагоны будущего и объяснили, что и когда может измениться для пассажиров.

Кроме того, компания увеличила количество женских купе - они доступны в составе уже 15 поездов "Укрзализныци".

Для того, чтобы превратить поездки в поездах и посещение вокзалов Украины в увлекательное для детей событие, УЗ запустила также семейный проект "Паспорт путешественника".

Тем временем мы объясняли, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

Читайте также, на каких вокзалах Украины появились точки с питьевой водой, безопасной даже для младенцев.

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Укрзализныця Ужгород Закарпатская область Поезда Путешествия Билеты Пассажиры
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