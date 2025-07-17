Курортные станции и продленные маршруты: что изменила УЗ для путешественников на Закарпатье
Поезда "Укрзализныци" Закарпатского направления возвращаются к привычному графику после плановой модернизации пути. В связи с этим пассажиры снова смогут доезжать до популярных курортных станций, а некоторые традиционные маршруты - продляют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Как меняют движение поезда в Ужгород
В компании рассказали, что поезда УЗ Закарпатского направления возвращаются к привычному графику, ведь железнодорожники успешно завершили плановую модернизацию пути на Закарпатье.
Гражданам объяснили, что движение пассажирских поездов в Ужгород восстановлено через:
- Славское;
- Воловец;
- Сваляву;
- Мукачево.
Это касается таких поездов "Укрзализныци":
- №3/4 "Запорожье - Ужгород";
- №29/30 "Киев - Ужгород";
- №46/45 "Ужгород - Харьков";
- №368/367 "Ужгород - Ковель".
По этому же участку будет курсировать дополнительный поезд №283/284 "Киев - Ужгород", который был назначен этим летом.
"Чтобы удовлетворить повышенный спрос на перевозки в санаторно-курортные зоны Закарпатья", - отметили в УЗ.
Какие маршруты "Укрзализныци" продляют
Пассажирам сообщили также, что УЗ продляет традиционные маршруты в Ужгород для ряда поездов (маршрут которых был ограничен ранее до станций Мукачево и Чоп).
Речь идет о рейсах:
- №17/18 ("Сковорода") "Харьков - Мукачево";
- №37/38 "Одесса - Мукачево";
- №81/82 "Киев - Чоп";
- №749/750 "Киев - Чоп";
- №829/830 "Львов - Чоп".
Одновременно с этим "Укрзализныця" продолжает маршрут следования:
- поезда №59/60 "Киев - Ужгород" до станции Чоп;
- группы беспересадочных вагонов "Каменец-Подольский - Чоп" до Ужгорода.
Когда "заработают" изменения и что с билетами
Согласно информации УЗ, поезда указанного направления будут курсировать по привычному графику с 31 июля 2025 года.
Пассажирам напомнили также, что расписание движения всегда доступно на официальном сайте "Укрзализныци" (в разделе "Пассажирам" во вкладке "Расписание движения назначенных пассажирских поездов").
Наконец в УЗ отметили, что продажа билетов открывается одновременно в мобильном приложении, на сайте и в кассах вокзалов:
- за 20 суток до даты рейса - на большинство поездов;
- за 10 суток - на поезда №46/45 "Ужгород - Харьков" и №829/830 "Львов - Ужгород".
"Призываем пассажиров заблаговременно планировать свои поездки в живописное Закарпатье и проверять актуальное расписание перед путешествием", - подытожили в компании.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее в УЗ "рассекретили" вагоны будущего и объяснили, что и когда может измениться для пассажиров.
Кроме того, компания увеличила количество женских купе - они доступны в составе уже 15 поездов "Укрзализныци".
Для того, чтобы превратить поездки в поездах и посещение вокзалов Украины в увлекательное для детей событие, УЗ запустила также семейный проект "Паспорт путешественника".
Тем временем мы объясняли, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.
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