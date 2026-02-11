Куди не доїдуть поїзди 11 лютого: УЗ скасовує рейси та вводить автобусні об'їзди (список)

"Укрзалізниця" змінила розклад руху та маршрути поїздів у кількох регіонах 11 лютого через обстріли зі сторони РФ. Деякі рейси замінили на автобусні шатли, а частину - довелося скоротити, щоб не наражати пасажирів на небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
УЗ повідомляє, що у Сумській області 11 лютого у приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Наразі регіональні поїзди курсують до та з Конотопа, приміські - до та зі станції Кролевець.
У Чернігівській області тимчасово призупинено рейси за маршрутом Сновськ - Бахмач та у зворотному напрямку.
Ділянка Лозова - Барвінкове - Краматорськ залишається в зоні підвищеної небезпеки. Пасажирів на цьому напрямку перевозять автобусним об’їздом та забезпечують стиковку з іншими поїздами.
У регіоні діє посилений контроль безпекової ситуації. Залежно від обставин поїзди або пропускають без зупинок, або замість них організовують автобусні трансфери. Пасажирам радять уважно стежити за оголошеннями та рекомендаціями поїзних бригад і працівників вокзалів.
Автобусні трансфери на запорізькому та краматорському напрямках, а також евакуацію цивільних із Донеччини до евакорейсів на Харківщині УЗ організовує разом із благодійним фондом "Проліска".
"Укрзалізниця" наголошує, що рух поїздів триває, однак рішення ухвалюються з урахуванням безпекових ризиків у кожному регіоні.
Протягом останніх днів російські війська посилили обстріли Конотопа.
27 січня окупанти атакували дронами пасажирський поїзд сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" у Харківській області. Унаслідок удару є загиблі та поранені пасажири. Після цього "Укрзалізниця" оголосила про скасування частини рейсів та внесла тимчасові зміни до розкладу приміських поїздів у регіоні.
У ніч на 8 лютого російські війська знову вдарили по залізничній інфраструктурі Чернігівської області. Через пошкодження довелося скасувати низку рейсів.
Також раніше компанія тимчасово обмежила рух між Дніпром і Запоріжжям через атаки на інфраструктуру та появу ворожих безпілотників поблизу колій. За останні дні російські дрони щонайменше сім разів атакували об’єкти залізничної інфраструктури в Україні.
Крім того, повідомлялося про посилення ударів по цивільній залізниці на півночі країни: на Сумщині та Чернігівщині дрони пошкодили локомотив, дизель-поїзд і залізничні колії, а також поранили працівника залізниці.