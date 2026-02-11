Куди не доїдуть поїзди 11 лютого: УЗ скасовує рейси та вводить автобусні об'їзди (список)

Сумська та Чернігівська області

УЗ повідомляє, що у Сумській області 11 лютого у приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Наразі регіональні поїзди курсують до та з Конотопа, приміські - до та зі станції Кролевець.

У Чернігівській області тимчасово призупинено рейси за маршрутом Сновськ - Бахмач та у зворотному напрямку.

Харківська область

Ділянка Лозова - Барвінкове - Краматорськ залишається в зоні підвищеної небезпеки. Пасажирів на цьому напрямку перевозять автобусним об’їздом та забезпечують стиковку з іншими поїздами.

Запорізька область

У регіоні діє посилений контроль безпекової ситуації. Залежно від обставин поїзди або пропускають без зупинок, або замість них організовують автобусні трансфери. Пасажирам радять уважно стежити за оголошеннями та рекомендаціями поїзних бригад і працівників вокзалів.

Автобусні трансфери на запорізькому та краматорському напрямках, а також евакуацію цивільних із Донеччини до евакорейсів на Харківщині УЗ організовує разом із благодійним фондом "Проліска".

"Укрзалізниця" наголошує, що рух поїздів триває, однак рішення ухвалюються з урахуванням безпекових ризиків у кожному регіоні.