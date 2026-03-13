ua en ru
Вето Орбана не завадить? В ЄС пояснили, як йде робота над кредитом для України

11:24 13.03.2026 Пт
2 хв
Попри блокування Угорщини, Євросоюз просуває технічну підготовку кредиту для України на 90 млрд євро
aimg Мілан Лєліч aimg Марія Кучерявець
Вето Орбана не завадить? В ЄС пояснили, як йде робота над кредитом для України Фото: прем'єр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)

Євросоюз зосереджений на наданні Україні кредиту у 90 млрд євро та просуває технічну підготовку виплат.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив високопосадовець ЄС.

Читайте також: Україна про "Дружбу": Чому ми маємо ремонтувати трубу, якщо Орбан заблокував 90 млрд

Що кажуть у Брюсселі про роботу над позикою для України

Попри політичні суперечки, процес підготовки кредиту не зупинявся. Як повідомив співрозмовник видання, зараз триває активна технічна фаза.

"Ми зосереджуємося на кредиті на підтримку України, просуваючи технічну роботу відповідно до мандату грудневої Європейської ради. Решту поправок до багаторічної фінансової програми треба прийняти найближчим часом, щоб вийти на ринки для запозичень", - зазначив посадовець.

План "Б" на випадок блокування кредиту Орбаном та Фіцо

Як днями писало Politico з посиланням на свої джерела, Євросоюз має план, як дати Україні обіцяні 90 мільярдів євро, в обхід блокування прем'єрами Угорщини Віктором Орбаном та Словаччини Робертом Фіцо.

На саміті наступного тижня лідерів цих країн спробують переконати, але "план Б" готовий. Він передбачає, що країни Балтії, Північної Європи та Нідерланди нададуть гроші напряму (через двосторонні позики). Це дозволить Україні отримати перші 30 мільярдів євро вже у першій половині року без потреби в одностайному рішенні всього ЄС.

Окремо Нідерланди готові щорічно виділяти 3,5 млрд євро для України до 2029 року.

Що відомо про кредит від ЄС для України на 90 млрд євро

Хоча всі лідери ЄС узгодили кредит ще у грудні 2025 року, для фінальної виплати потрібно ухвалити додатковий законопроєкт. Саме його зараз блокують Будапешт та Братислава.

Орбан гальмує процес через припинення постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба". Україна заявляла, що постачання зупинилися через удари РФ, а Угорщина та Словаччина посилаються на "супутникові знімки" і хочуть перевірки об'єкта. Угорці навіть відправили псевдоделегацію в Київ.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не хоче відновлювати "Дружбу". Але, за його словами, в ЄС вважають, що це допоможе зняти угорське вето.

Зеленський пояснював, що відновити транзит можна за півтора місяця. Але хотів би, щоб вимога відновлення роботи "Дружби" в обмін на розблокування 90 млрд євро від ЄС була офіційно оформлена.

Читайте також: Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС

