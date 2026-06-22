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Крим у вогні, без світла та пального: що відбулося за вихідні на півострові

12:03 22.06.2026 Пн
4 хв
Бензину немає, світла немає, і це ще не всі незручності
aimg Олена Чупровська
Крим у вогні, без світла та пального: що відбулося за вихідні на півострові Фото: що сталося в окупованому Криму за вихідні (еxilenova_plus)
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Збройні сили України на вихідних завдали серії масованих ударів по окупованому Криму. Уражені газові станції, нафтові термінали, системи ППО, логістичні об'єкти - і це далеко не все.

РБК-Україна зібрало все, що відомо станом на зараз про ситуацію в Криму.

Головне:

  • СБС уразили чотири газові компресорні станції в Криму та міст через Генічеську протоку.
  • Знищені нафтовий термінал у Керчі та порт "Кавказ" у Краснодарському краї, уражені чотири РЛС С-400 і два "Панцирі".
  • Кримський міст двічі перекривали за вихідні через атаки дронів.
  • З 21 червня в окупованому Криму повністю зупинили продаж бензину на всіх АЗС.
  • У ніч на 22 червня вибухи і блекаути зафіксовані в Армянську, Феодосії та інших містах.

Командир СБС Роберт Бровді "Мадяр" повідомив про такі результати:

Того ж дня ЗСУ вдарили по мосту, який з'єднує окупований Крим із зоною бойових дій. Окупанти використовували його для постачання військ.

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Порт та нафтобаза у вогні

У ніч проти 21 червня в Криму також було неспокійно.

Генштаб ЗСУ повідомив, що уражений нафтовий термінал "ТЕС-Термінал-1" у Керченському порту - це один із ключових об'єктів зберігання пального для російських окупаційних сил. На території виникла пожежа.

Крим у вогні, без світла та пального: що відбулося за вихідні на півостровіФото: ураження нафтового терміналу у Криму (@ukr_sof)

Також під удар потрапив порт "Кавказ" у Краснодарському краї РФ. Він забезпечує морське сполучення між материковою Росією і Кримом, і там теж спалахнула пожежа.

Крім того, було уражено міст, який сполучає Крим з фронтом.

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі операції. За його словами, удари були завдані на відстані близько 300 км від лінії фронту, а до операції залучили підрозділи СБУ, Сил безпілотних систем, ГУР та Сил спеціальних операцій.

"Уражень зазнали об'єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі", - написав президент.

Крім того, Зеленський повідомив про знищення чотирьох радіолокаційних станцій зенітних ракетних комплексів С-400 та двох комплексів "Панцир".

"Вдячний усім нашим воїнам за влучність і професіоналізм. Тільки силу Росія розуміє, і наша далекобійна сила точно працює на мир", - підсумував він.

Міст перекривали двічі за два дні

Окупанти були вимушені зупиняти рух на Керченському мосту відразу після двох нічних атак - у ніч проти 21 і проти 22 червня.

За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", звуки вибухів і роботу ППО фіксували жителі Керчі, Бахчисарая, Севастополя, Сімферополя, Нижньогірського, Красногвардійського та Красноперекопського районів.

У Феодосії спостерігачі зафіксували пожежу між паливними базами. У районі Армянська пролунали вибухи поряд із прикордонною службою ФСБ. Там було чутно детонацію.

Крим без бензину і без світла

Наслідки ударів відчули і цивільні на окупованому півострові.

З 21 червня гауляйтер Криму Сергій Аксьонов оголосив повне припинення продажу пального на АЗС - і за готівку, і за безготівковим розрахунком, і по талонах. Паливо відпускається лише держструктурам, що забезпечують критичну інфраструктуру.

Після вибухів у ніч на 22 червня у кількох містах зникло світло. За даними OSINT-каналів, під удар потрапила Таврійська ТЕЦ.

Так звана влада окупованого півострову повідомила, що в Криму протягом всього літа не прийматимуть дітей до літніх таборів. Офіційна причина - "безпекова ситуація".

"Крим покладе Москву", - Мадяр

Командир СБС Роберт Бровді "Мадяр" прокоментував ситуацію у Криму після серії ударів.

"Москва та бункерний дідо до останнього триматимуться за Крим, як за головний трофей війни, навіть у режимі 'острів'. Звісно, це ж стовп ідеології величі та купа плюшок", - написав він.

Мадяр розповів рецепт, за яким далі може жити Крим.

"Повний ППОпад, дірявлення залишків флоту, зупинка тіньового, тотальні ресурсне та логістичне виснаження, туристичний дефолт, енергетична пустеля, транспортний локдаун, тощо...", - зазначив він.

"Крим покладе Москву, це точка", - підсумував командир.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначив, що Україна веде системну кампанію проти окупаційних сил у Криму.

На думку аналітиків, кожен новий удар по Керченській протоці наближає півострів до логістичного колапсу і поступово відрізає його від Росії.

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