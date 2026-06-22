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Крим накрили блекаути після чергових вибухів та ураження ТЕЦ

02:27 22.06.2026 Пн
2 хв
Було уражено Таврійську ТЕЦ
aimg Юлія Маловічко
Крим накрили блекаути після чергових вибухів та ураження ТЕЦ Фото: росМНС на міці НП (Getty Images)
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В окупованому Криму в ніч на 22 червня пролунала серія вибухів. Після цього жителі кількох міст повідомили про перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Перші повідомлення про вибухи почали надходити ввечері неділі з різних районів тимчасово окупованого півострова.

Зокрема, вибухи було чути в районі Армянська на півночі Криму. Також про гучні звуки та роботу засобів протиповітряної оборони повідомляли жителі Феодосії, Севастополя та інших населених пунктів.

Один із місцевих пабліків написав, що в Сімферополі було чути вибухи, а також спостерігалися спалахи в районі Таврійської теплоелектростанції.

Читайте також: У Криму повністю припинили продаж палива на АЗС і зникло світло

Згодом у соцмережах почала з'являтися інформація про перебої з електропостачанням. За словами місцевих жителів, світло зникало у Феодосії, Керчі, Севастополі та низці інших районів окупованого Криму.

Варто зазначити, що під час попередньої атаки 21 червня Таврійська ТЕС вже зазнала пошкоджень.

За наявними даними, на території станції можна побачити вигорілий резервуар, а також обгорілий і деформований фасад будівлі, розташованої поруч. Крім того, у стіні головного корпусу зафіксовано пробоїну, яка, ймовірно, утворилася внаслідок удару безпілотника.

Наразі офіційної інформації щодо наслідків нічних вибухів від окупаційної влади Криму немає.

Як відомо, Крим останнім часом зазнав масованих атак безпілотників, було вражено мости та інші транспортні шляхи. Частина окупованого півострова у неділю, 21 червня, залишилася без світла через атаку українських дронів. Окупанти просять жителів економити електроенергію.

Ще ми писали, що в Криму з 21 червня повністю припинили продаж палива на АЗС - і за готівку, і за безготівковий розрахунок, і по талонах.

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