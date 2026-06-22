Крим накрили блекаути після чергових вибухів та ураження ТЕЦ

В окупованому Криму в ніч на 22 червня пролунала серія вибухів. Після цього жителі кількох міст повідомили про перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Перші повідомлення про вибухи почали надходити ввечері неділі з різних районів тимчасово окупованого півострова.

Зокрема, вибухи було чути в районі Армянська на півночі Криму. Також про гучні звуки та роботу засобів протиповітряної оборони повідомляли жителі Феодосії, Севастополя та інших населених пунктів.

Один із місцевих пабліків написав, що в Сімферополі було чути вибухи, а також спостерігалися спалахи в районі Таврійської теплоелектростанції.

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Згодом у соцмережах почала з'являтися інформація про перебої з електропостачанням. За словами місцевих жителів, світло зникало у Феодосії, Керчі, Севастополі та низці інших районів окупованого Криму.

Варто зазначити, що під час попередньої атаки 21 червня Таврійська ТЕС вже зазнала пошкоджень.

За наявними даними, на території станції можна побачити вигорілий резервуар, а також обгорілий і деформований фасад будівлі, розташованої поруч. Крім того, у стіні головного корпусу зафіксовано пробоїну, яка, ймовірно, утворилася внаслідок удару безпілотника.

Наразі офіційної інформації щодо наслідків нічних вибухів від окупаційної влади Криму немає.