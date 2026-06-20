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ЗСУ вдарили по мосту, який з'єднує окупований Крим із фронтом

13:55 20.06.2026 Сб
2 хв
Які ще важливі для армії РФ цілі опинилися під ударом Сил оборони?
aimg Марія Науменко
ЗСУ вдарили по мосту, який з'єднує окупований Крим із фронтом Фото: оператор дрона (Getty Images)
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У ніч на 20 червня під ударом опинилися одразу кілька російських військових цілей. Зокрема, було атаковано міст, який окупанти використовують для забезпечення логістики між Кримом і фронтом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, підрозділи Сил оборони уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в районі Генічеська Херсонської області.

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"Зазначений об'єкт використовується противником для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями російських військ на південному напрямку", - зазначили в Генштабі.

Крім того, у Запорізькій області було уражено російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" поблизу населеного пункту Долинське.

Також українські військові завдали ударів по пунктах управління безпілотними літальними апаратами противника. Ураження зафіксували в районах Соледара Донецької області, Грозового Запорізької області та Теребрено Бєлгородської області РФ.

"Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо продовження бойових дій проти України", - підсумували військові.

Нагадаємо, раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявляв, що російські війська посилюють оборону окупованого Криму через побоювання можливої висадки українських сил. За його словами, окупанти вважають такий сценарій реальною загрозою та укріплюють найбільш вразливі ділянки узбережжя.

Водночас міністр оборони України Михайло Федоров раніше заявив, що українські безпілотні системи фактично ізолюють Крим. За його оцінкою, це може суттєво ускладнити логістику російських військ на півострові.

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