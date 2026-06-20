"Птахи Мадяра" за ніч відвідали 4 газові станції в Криму

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Сили безпілотних систем вночі 20 червня завдали масованого удару по газовій інфраструктурі Криму, мосту через Генічеську протоку та об'єктах паливної і військової логістики на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командира СБС Роберта Бровді "Мадяра".

Газова інфраструктура Криму 9-й батальйон "Кайрос" 414-ї бригади СБС уразив три газові компресорні станції в населених пунктах Журавлівка, Ароматне та Ключі. Ще одну ГКС – у селі Лохівка – уразив 1-й оперативний центр СБС. Міст через Генічеську протоку 427-ма бригада СБС "Рарог" атакувала автомобільний міст через Генічеську протоку в Херсонській області. Читайте також: ЗСУ продовжують бити по мостах в Криму, з'явилися фото наслідків Логістика та техніка Одночасно СБС уразили низку логістичних цілей на окупованих територіях Херсонської, Донецької та Луганської областей: рейдовий буксир у Скадовську;

2 паливозаправники в Дмитрівці та Чаплинці;

важкий тягач БАЗ-6403 у Ключовому;

2 бронемашини, зокрема "Тайфун-К" у Луганській області;

понад 7 одиниць логістичного транспорту в Криму, Херсонщині та Донеччині. В операції були задіяні три бригади СБС: 414-та "Птахи Мадяра", 20-та "К-2" та 427-ма "Рарог".