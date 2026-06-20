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"Птахи Мадяра" за ніч відвідали 4 газові станції в Криму

15:41 20.06.2026 Сб
2 хв
Серед уражених цілей – буксир у Скадовську та важкий тягач БАЗ-6403
aimg Валерія Абабіна
"Птахи Мадяра" за ніч відвідали 4 газові станції в Криму Фото: СБС уразили 4 газові станції в Криму (Getty Images)
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Сили безпілотних систем вночі 20 червня завдали масованого удару по газовій інфраструктурі Криму, мосту через Генічеську протоку та об'єктах паливної і військової логістики на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командира СБС Роберта Бровді "Мадяра".

Газова інфраструктура Криму

9-й батальйон "Кайрос" 414-ї бригади СБС уразив три газові компресорні станції в населених пунктах Журавлівка, Ароматне та Ключі. Ще одну ГКС – у селі Лохівка – уразив 1-й оперативний центр СБС.

Міст через Генічеську протоку

427-ма бригада СБС "Рарог" атакувала автомобільний міст через Генічеську протоку в Херсонській області.

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Логістика та техніка

Одночасно СБС уразили низку логістичних цілей на окупованих територіях Херсонської, Донецької та Луганської областей:

  • рейдовий буксир у Скадовську;
  • 2 паливозаправники в Дмитрівці та Чаплинці;
  • важкий тягач БАЗ-6403 у Ключовому;
  • 2 бронемашини, зокрема "Тайфун-К" у Луганській області;
  • понад 7 одиниць логістичного транспорту в Криму, Херсонщині та Донеччині.

В операції були задіяні три бригади СБС: 414-та "Птахи Мадяра", 20-та "К-2" та 427-ма "Рарог".

Нагадаємо, СБС систематично атакують інфраструктуру та логістику ворога на окупованих територіях.

Тиждень тому "Птахи Мадяра" зупинили роботу заводу "Кримський титан" в Армянську, а раніше уразили газосховище та логістичні об'єкти ворога в Донецькій області.

У листопаді 2025 року 414-та бригада атакувала Перекопський бромний завод та магістральну підстанцію в Криму.

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