У Криму повністю припинили продаж палива на АЗС і зникло світло
У тимчасово окупованому Криму з 21 червня повністю припиняють продаж палива на АЗС - і за готівку, і за безготівковий розрахунок, і по талонах.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.
За його словами, продаж припиняється як для фізичних, так і для юридичних осіб.
Паливо відпускатиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та безпеку Криму.
"Про всі подальші рішення у зв'язку із ситуацією, що склалася на паливному ринку республіки, буде повідомлено додатково", - додав Аксьонов.
Також Росія зупинила поромне сполучення з окупованим Кримом після атаки дронів в ніч на 21 червня.
Окрім того, як повідомили у "Крименерго", у Криму введено графіки відключення світла. Частина півострова знеструмлена. У мережі пишуть, що світло зникло після вибухів.
У Криму проблеми з бензином
Нагадаємо, проблеми з паливом у Криму почалися через посилені удари ЗСУ по коридору Крим - Донецьк, який є великим логістичним шляхом. В окупантів для переправлення бензину поки що залишися так званий Кримський міст, що значно впливає на обсяги.
До того ж ЗСУ успішно б'ють по НПЗ загарбників РФ. 28 травня українські сили уразили Туапсинський НПЗ - одне з найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії, яке виробляє пальне для російської армії.
Загалом паливна криза в Росії має системний характер і поглиблюється під ударами українських дронів.
З 1 червня на території тимчасово окупованого Криму бензин марок 92 та 95 почали продавати зі значними обмеженнями. Пріоритетом став продаж для підприємств, а мешканцям довелося брати не більше 20 літрів 92-го.
А сьогодні Крим взагалі залишився без палива.