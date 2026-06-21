У Криму повністю припинили продаж палива на АЗС і зникло світло

У тимчасово окупованому Криму з 21 червня повністю припиняють продаж палива на АЗС - і за готівку, і за безготівковий розрахунок, і по талонах.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, продаж припиняється як для фізичних, так і для юридичних осіб.

Паливо відпускатиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та безпеку Криму.

"Про всі подальші рішення у зв'язку із ситуацією, що склалася на паливному ринку республіки, буде повідомлено додатково", - додав Аксьонов.

Також Росія зупинила поромне сполучення з окупованим Кримом після атаки дронів в ніч на 21 червня.

Окрім того, як повідомили у "Крименерго", у Криму введено графіки відключення світла. Частина півострова знеструмлена. У мережі пишуть, що світло зникло після вибухів.