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Удари по обидва боки мосту: Зеленський розкрив наслідки атаки на Крим

11:07 21.06.2026 Нд
2 хв
Які російські об'єкти вдалося уразити по обидва боки Кримського мосту?
aimg Марія Науменко
Удари по обидва боки мосту: Зеленський розкрив наслідки атаки на Крим Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Українські сили завдали ударів по низці важливих цілей поблизу Кримського мосту та в окупованому Криму, атакувавши логістику й ППО противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента Ураїни Володимира Зеленського.

За його словами, операція стала відповіддю на російські атаки проти українського населення. До її проведення були залучені підрозділи Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій.

Президент зазначив, що удари були завдані по об'єктах військової логістики, нафтової галузі та протиповітряної оборони окупантів на відстані близько 300 км від лінії фронту.

"Уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі", - зазначив президент.

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Крім того, за словами Зеленського, було успішно уражено об'єкти військової логістики противника, чотири радіолокаційні станції, що входять до складу зенітних ракетних комплексів С-400, а також два комплекси "Панцир".

"Вдячний усім нашим воїнам за влучність і професіоналізм. Тільки силу Росія розуміє, і наша далекобійна сила точно працює на мир", - підсумував він.

Деталі від Генштабу

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ уточнив результати нічної атаки українських сил.

Зокрема, в ніч на 21 червня було уражено нафтовий термінал "ТЕС-Термінал-1" у Керчі. На території об'єкта зафіксували пожежу.

У Генштабі зазначили, що термінал є одним із ключових центрів перевалки та зберігання паливно-мастильних матеріалів у Криму й використовується для забезпечення потреб російського окупаційного угруповання.

Також під удар потрапив порт "Кавказ" у Краснодарському краї РФ. За даними військових, на території порту виникла пожежа.

Порт "Кавказ" є важливим логістичним вузлом, який забезпечує морське сполучення між Краснодарським краєм і тимчасово окупованим Кримом та використовується для постачання російських військ.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну операцію проти російських військових і логістичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях.

За даними командира СБС Роберта Бровді "Мадяра", під ударами опинилися чотири газокомпресорні станції в Криму, автомобільний міст через Генічеську протоку, а також низка об'єктів паливної та військової логістики.

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