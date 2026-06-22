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Крым в огне, без света и топлива: что произошло на полуострове за выходные

12:03 22.06.2026 Пн
4 мин
Бензина нет, света нет, и это еще не все неудобства
aimg Елена Чупровская
Крым в огне, без света и топлива: что произошло на полуострове за выходные Фото: что произошло в оккупированном Крыму за выходные (еxilenova_plus)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Вооруженные силы Украины на выходных нанесли серию массированных ударов по оккупированному Крыму. Были поражены газовые станции, нефтяные терминалы, системы ПВО, логистические объекты - и это далеко не все.

РБК-Украина собрало всю имеющуюся на данный момент информацию о ситуации в Крыму.

Главное:

  • СБС нанесли удар по четырем газовым компрессорным станциям в Крыму и мосту через Генический пролив.
  • Уничтожены нефтяной терминал в Керчи и порт "Кавказ" в Краснодарском крае, поражены четыре РЛС С-400 и два "Панциря".
  • Крымский мост дважды перекрывали за выходные из-за атак дронов.
  • С 21 июня в оккупированном Крыму полностью приостановили продажу бензина на всех АЗС.
  • В ночь на 22 июня взрывы и отключения электроэнергии зафиксированы в Армянске, Феодосии и других городах.

Командир СБС Роберт Бровди "Мадяр" сообщил о следующих результатах:

В тот же день ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему оккупированный Крым с зоной боевых действий. Оккупанты использовали его для переброски войск.

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Порт и нефтебаза в огне

В ночь на 21 июня в Крыму также было неспокойно.

Генштаб ВСУ сообщил, что пораженный нефтяной терминал "ТЕС-Терминал-1" в Керченском порту - это один из ключевых объектов хранения топлива для российских оккупационных сил. На территории возник пожар.

Крым в огне, без света и топлива: что произошло на полуострове за выходныеФото: поражение нефтяного терминала в Крыму (@ukr_sof)

Также под удар попал порт "Кавказ" в Краснодарском крае РФ. Он обеспечивает морское сообщение между материковой Россией и Крымом, и там тоже вспыхнул пожар.

Кроме того, был поражен мост, соединяющий Крым с фронтом.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали операции. По его словам, удары были нанесены на расстоянии около 300 км от линии фронта, а к операции были привлечены подразделения СБУ, Сил беспилотных систем, ГУР и Сил специальных операций.

"Пострадали объекты по обе стороны Крымского моста: морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском регионе и нефтебаза во временно оккупированной Керчи", - написал президент.

Кроме того, Зеленский сообщил об уничтожении четырех радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов С-400 и двух комплексов "Панцирь".

"Благодарен всем нашим воинам за меткость и профессионализм. Россия понимает только силу, и наша дальнобойная сила точно работает на мир", - подытожил он.

Мост перекрывали дважды за два дня

Оккупанты были вынуждены останавливать движение на Керченском мосту сразу после двух ночных атак - в ночь на 21 и на 22 июня.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", звуки взрывов и работу ПВО фиксировали жители Керчи, Бахчисарая, Севастополя, Симферополя, Нижнегорского, Красногвардейского и Красноперекопского районов.

В Феодосии наблюдатели зафиксировали пожар между топливными базами. В районе Армянска раздались взрывы рядом с пограничной службой ФСБ. Там слышалась детонация.

Крым без бензина и без света

Последствия ударов ощутили на себе и мирные жители оккупированного полуострова.

С 21 июня гауляйтер Крыма Сергей Аксенов объявил о полном прекращении продажи топлива на АЗС - как за наличные, так и по безналичному расчету, и по талонам. Топливо отпускается только госструктурам, обеспечивающим критическую инфраструктуру.

После взрывов в ночь на 22 июня в нескольких городах отключилось электричество. По данным OSINT-каналов, под удар попала Таврическая ТЭЦ.

Так называемые власти оккупированного полуострова сообщили, что в Крыму в течение всего лета не будут принимать детей в летние лагеря. Официальная причина - "ситуация с безопасностью".

"Крым погубит Москву", - Мадяр

Командир СБС Роберт Бровди "Мадяр" прокомментировал ситуацию в Крыму после серии ударов.

"Москва и бункерный дед до последнего будут держаться за Крым, как за главный трофей войны, даже в режиме „остров“. Конечно, это же столп идеологии величия и куча плюшек", - написал он.

Мадяр поделился рецептом, по которому Крым может жить дальше.

"Полный провал ПВО, уничтожение остатков флота, остановка теневой экономики, тотальное истощение ресурсов и логистики, туристический дефолт, энергетическая пустыня, транспортный локдаун и т. д.", - отметил он.

"Крым погубит Москву, это факт", - подытожил командир.

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете отметил, что Украина ведет системную кампанию против оккупационных сил в Крыму.

По мнению аналитиков, каждый новый удар по Керченскому проливу приближает полуостров к логистическому коллапсу и постепенно отрезает его от России.

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