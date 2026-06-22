В ISW назвали справжню мету ударів ЗСУ по цілях в Керченській протоці

Україна веде системну кампанію проти окупантів у Криму - і кожен новий удар по Керченській протоці наближає півострів до логістичного колапсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Що горіло в порту Кавказ

Українські сили вдарили по порту Кавказ на косі Чушка в Краснодарському краї - це одразу на північ від Керченського мосту. Там спалахнув резервуарний парк і територія нафтобази.

Саме ця нафтобаза забезпечує постачання пального до окупованого Криму та на південь України.

Геолокаційні кадри підтвердили пожежу в порту Кавказ. На знімках, зроблених на північний схід від порту, видно щонайменше три пороми, що горять.

Також під удар потрапила нафтобаза "ТЕС-Термінал-1" в окупованій Керчі. Росія використовує цей об'єкт для перевалки мазуту, скрапленого газу та пального через Керченську протоку.

Термінал розташований менш ніж за кілометр від Керченського мосту і задіяний для заправки російських поромів між Кримом і портом Кавказ. Пожежу на об'єкті підтвердили геолокаційні кадри.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов підтвердив, що вночі 21 червня по півострову вдарили безпілотники, однак конкретні цілі він не назвав.

Того ж дня Аксьонов оголосив заборону на продаж пального всім недержавним організаціям на всіх заправках Криму - без пояснення причин.

Що відбувається в районі Керченської протоки

Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив про тимчасове припинення поромного сполучення через Керченську протоку. Вантажним перевезенням запропонували їхати в об'їзд - трасою через окуповані Маріуполь, Мелітополь і Сімферополь.

Один із відомих російських мілблогерів зазначив, що в зоні переправи через протоку наразі задіяно лише сім поромів. Пошкодження навіть трьох із них може суттєво ускладнити логістику між Кримом і материковою Росією.

Окупаційна енергетична компанія "Крименерго" 21 червня запровадила обмеження на споживання електроенергії, пославшись на "аварії на об'єктах електромережі". Місцеві жителі повідомляли про відключення світла в Армянську, Алушті, Сімферополі, Севастополі та Джанкої.

Навіщо Україна б'є саме тут

Командувач Військ безпілотних систем майор Роберт "Мадяр" Бровді пояснив логіку операції: Україна планомірно знищує системи ППО, скорочує присутність Чорноморського флоту на півострові та руйнує логістику й енергетику в регіоні.

Мета - позбавити Кремль можливості використовувати Крим як плацдарм для нових наступальних операцій.

Росія має два шляхи постачання до окупованого Криму: "сухопутний міст" через окуповані Донецьку, Запорізьку та Херсонську області, а також Керченський міст і пороми. Україна активізувала удари по обох напрямках у червні 2026 року після того, як у травні почала системно атакувати "сухопутний міст".

21 червня Генеральний штаб ЗСУ також повідомив про продовження ударів по залізничних мостах через Північно-Кримський канал поблизу окупованого Роздольного та Чонгара - ними Росія перевозить особовий склад і боєприпаси.

За даними пов'язаного з Кремлем мілблогера, кампанія проти російської морської логістики між Кримом і Краснодарським краєм розпочалася ще в середині 2025 року - тоді Україна почала атакувати танкери та судна в Азовському морі безпілотниками.