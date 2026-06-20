В окупованому Криму пролунали вибухи, під удар дронів могла потрапити ТЕС

У тимчасово окупованому Криму в ніч проти суботи, 20 червня, пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними, під масовану атаку безпілотників могла потрапити стратегічна Таврійська ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали .

Атака на Таврійську ТЕС та вибухи в Сімферополі

Місцеві мешканці заявляють, що вибухи на півострові пролунали через наліт "невідомих дронів". За свідченнями очевидців, кілька вибухів зафіксовано в районі Таврійської ТЕС, після чого там спалахнула пожежа, а в небо піднявся густий чорний дим.

Окрім цього, гучно було й в інших локаціях окупованого півострова:

Сімферополь: містяни повідомляють про серію вибухів та активну роботу протиповітряної оборони загарбників у кількох районах міста;

Перевальне: місцеве населення також інформує про звуки бойової роботи та вибухи.

Представники російської окупаційної влади Криму наразі жодним чином не прокоментували нічні інциденти та загоряння на об'єкті енергетичної інфраструктури.