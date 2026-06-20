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В окупованому Криму пролунали вибухи, під удар дронів могла потрапити ТЕС

03:48 20.06.2026 Сб
1 хв
Росіяни замовчують масштабну пожежу та роботу ППО
aimg Катерина Коваль
В окупованому Криму пролунали вибухи, під удар дронів могла потрапити ТЕС Фото: на місці влучання фіксують пожежу (t.me/mchs_official)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У тимчасово окупованому Криму в ніч проти суботи, 20 червня, пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними, під масовану атаку безпілотників могла потрапити стратегічна Таврійська ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Атака на Таврійську ТЕС та вибухи в Сімферополі

Місцеві мешканці заявляють, що вибухи на півострові пролунали через наліт "невідомих дронів". За свідченнями очевидців, кілька вибухів зафіксовано в районі Таврійської ТЕС, після чого там спалахнула пожежа, а в небо піднявся густий чорний дим.

Окрім цього, гучно було й в інших локаціях окупованого півострова:

  • Сімферополь: містяни повідомляють про серію вибухів та активну роботу протиповітряної оборони загарбників у кількох районах міста;

  • Перевальне: місцеве населення також інформує про звуки бойової роботи та вибухи.

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Представники російської окупаційної влади Криму наразі жодним чином не прокоментували нічні інциденти та загоряння на об'єкті енергетичної інфраструктури.

Раніше українські офіційні особи вже закликали громадян України, які перебувають на території півострова, за можливості виїжджати з ТОТ задля власної безпеки.

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