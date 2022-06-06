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В Берлине опасаются использования Украиной немецких танков для вторжения в Россию, - Spiegel

Новина українською →
Берлин, Понедельник 06 июня 2022 10:04
В Берлине опасаются использования Украиной немецких танков для вторжения в Россию, - Spiegel Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Правительство Германии откладывает поставку танков Украине в том числе из-за опасений побед Украины. В Берлине опасаются, что военная техника может быть использована для вторжения в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Spiegel.

Источники, близкие к правительству Германии, говорят, что есть опасения, что Украина может стать самоуверенной, если одержит серию побед на поле боя и выйдет на российскую территорию, а это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России.

Как отмечает издание пока непосредственно на Украину из Германии не поставлено ни одного тяжелого вооружения. И даже если все системы, которые сейчас были обещаны, в конечном итоге попадут в страну, нельзя вернуть время, которое было потеряно. Любое оружие, поступившее в Украину ранее, могло переломить ход войны в пользу Киева.

А в последнее время военная помощь Украине со стороны Германии даже резко сократилась. Как сообщала газета Welt am Sonntag, в последнее время даже легкие вооружения не поставлялись в сколько-нибудь значительных количествах. В период с 30 марта по 26 мая из Германии прибыли только две партии, и они состояли из оружия меньшего калибра, такого как противотанковые мины.

Напомним, председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук не исключил, что Германия поставит Украине, кроме систем IRIS-T, и подводные лодки.

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