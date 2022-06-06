Сийярто поддержал спикера парламента Венгрии, критиковавшего Зеленского

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии в Facebook.

"В то время как в последние месяцы в Венгрии работали десятки тысяч людей, чтобы помочь Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить", - написал Сийярто.

По его словам, представители украинской власти ни разу с начала войны "не сказали что-то положительное о Венгрии".

Он добавил, что критика Кевера, которая звучала в адрес Киева, является абсолютно заслуженной и спикер парламента Венгрии "полностью прав".