Украинская армия отбросила флот России более чем на 100 километров от берегов

Украинские военные имеют успехи в Черном море. Российский флот отбросили от берегов Украины более чем на 100 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны .

Для возвращения контроля над северо-западной частью Черного моря оккупанты решили изменить тактику. Для этого враг развернул в Крыму и Херсонской области береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а на острове Змеиный разворачивает дополнительные силы.

Также сохраняется вероятность высадки десанта на одесское побережье и угроза ракетных ударов по Украине. Оккупанты начали чаще применять устаревшие противокорабельные ракеты для обстрела наземных объектов.

"Это свидетельствует о том, что РФ использовала значительный объем современного ракетного оружия, и вынуждена применять устаревшие типы ракет, запасов которой достаточно для нанесения ударов по нашей территории", - говорится в сообщении.

Кроме того, около 30 российских кораблей и подводных лодок продолжают блокировать судоходство.

С начала полномасштабной войны Россия нанесла удар по 9 гражданским судам, одно из которых затонуло. В результате погибли два моряка.