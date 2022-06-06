Зеленский назвал наиболее сложные участки на фронте

По состоянию на понедельник, 6 июня, Запорожское и Северодонецкое направления являются самыми сложными участками для ВСУ на фронте.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина , об этом рассказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, сейчас наблюдается угрожающая ситуация в Запорожской области и Северодонецке.

"На Северодонецком направлении Украина держит ситуацию. Их больше, они мощнее, но у нас есть шанс удержать наступление", - подчеркнул президент.

Также глава украинского государства добавил, что сейчас Северодонецк нельзя отдавать захватчикам, так как его деоккупация будет "даваться очень большими жертвами".

"В Северодонецке сейчас процентов 10-15 осталось (местных жителей - ред.). В Лисичанске примерно столько же. Но мы вчера ехали, людей на улицах не видно, только наши военные", - рассказал Зеленский о своем визите в Луганскую область.