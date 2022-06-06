Российские войска оставили почти все блокпосты в Мелитополе и районе, - мэр

Российские войска покинули почти все блокпосты в оккупированном Мелитопольском районе. А также передислоцировались из Васильевки немного южнее.

"В ближайшие недели или месяцы Мелитополь будет деоккупирован, и нам удастся восстановить украинскую государственность на территории нашего города…Есть факт о том, что три дня назад с территории Мелитопольского района почти все рашисты уже уехали, потому что наши военные делают все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее очистить нашу территорию от рашистских захватчиков", - отметил он.

По его словам, несколько дней назад оккупанты переместились из Васильевки в сторону Зеленого Гая, опасаясь наступления украинских войск.