Российские войска оставили почти все блокпосты в Мелитополе и районе, - мэр
Российские войска покинули почти все блокпосты в оккупированном Мелитопольском районе. А также передислоцировались из Васильевки немного южнее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"В ближайшие недели или месяцы Мелитополь будет деоккупирован, и нам удастся восстановить украинскую государственность на территории нашего города…Есть факт о том, что три дня назад с территории Мелитопольского района почти все рашисты уже уехали, потому что наши военные делают все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее очистить нашу территорию от рашистских захватчиков", - отметил он.
По его словам, несколько дней назад оккупанты переместились из Васильевки в сторону Зеленого Гая, опасаясь наступления украинских войск.
Напомним, в конце мая сообщалось о взрыве в Мелитополе в районе дома фейкового "губернатора" захваченной части Запорожской области Евгения Балицкого.
А до этого в городе прогремел взрыв возле российской комендатуры и была перестрелка. Также сообщалось, что с путей сошел бронепоезд. Предполагается, что в этом районе активно работает украинское сопротивление.
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