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Джонсон получил вотум доверия от парламента Британии

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Лондон, Понедельник 06 июня 2022 23:02
Джонсон получил вотум доверия от парламента Британии Фото: Борис Джонсон, глава правительства Британии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Палата общин парламента Британии объявила результаты тайного голосования по поводу вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание The Guardian.

Консерваторам не хватило голосов, чтобы объявить Джонсону вотум недоверия. Таким образом, глава британского правительства получил иммунитет на год.

Как сообщил глава консервативного комитета 1922 года Грэм Брэди, всего проголосовали 359 депутатов. Не было ни одного испорченного бюллетеня.

Голоса распределились так:

  • 211 – поддержали Джонсона.
  • 148 – выразили недоверие.

Однако следует отметить, что, по результатам голосования, нынешнему главе правительства Британии не доверяют более 40% депутатов его же партии.

Несмотря на то, что по правилам Консервативной партии после отклонения вотума недоверия британский премьер получает годовой иммунитет, это правило потенциально могут изменить.

Почему власти Джонсона пошатнулись

Доверие своих однопартийцев Джонсон потерял из-за скандала, разгоревшегося после утечки информации о вечеринке на Даунинг-стрит во время карантина в Британии. Хотя британский премьер и признал свою вину, однако категорически отказался уходить в отставку. После этого депутаты-консерваторы инициировали голосование по вотуму недоверия.

Больше об этом вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Вотум недоверия. Почему Джонсон оказался на грани отставки".

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