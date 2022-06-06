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В Кремле готовы ударить по госучереждениям Украины: названо условие

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Украина, Понедельник 06 июня 2022 14:37
В Кремле готовы ударить по госучереждениям Украины: названо условие Фото: Кремль (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России назвали условие для ударов по инфраструктуре и госучреждениям Украины. Это случится, если Киев получит оружие определенного образца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, пишет "Известия".

"Россия может нанести удары по инфраструктуре и госучреждениям Украины в случае поставок Киеву РСЗО дальнего действия", - сказал он.

Ранее Картаполов заявил, что в Кремле хотели бы привлечь страны блока ОДКБ под видом "миротворцев" на Донбассе. Иначе туда якобы войдут войска НАТО.

Напомним, ранее Медведев заявлял, что войска РФ атаковали бы командные пункты Украины вне столицы, если бы президент США Джо Байден решил передать ВСУ ракетные системы с возможностью достать до российской территории.

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