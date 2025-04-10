Кремль цинічно відповів Зеленському: Китай не воює, це стратегічний партнер

Журналісти запитали у Пєскова, що той думає про заяву президента України Володимир Зеленського про те, що Росія вербує китайців для війни. Адже Україна вже з'ясувала, що на боці росіян воюють близько 155 громадян Китаю.

На це Пєсков цинічно відповів що це не так, а Китай - стратегічний партнер Росії. Він заявляє, що "Зеленський не правий".

"Це не так, Китай займає зважену позицію. Китай наш стратегічний партнер, друг", - сказав Пєсков.

ЗСУ захопили у полон громадян Китаю

Днями стало відомо, що українські військові захопили у полон у Донецькій області двох китайців. Президент Володимир Зеленський показав відео з полоненими.

У зв'язку з цим Україна викликала тимчасового повіреного у справах Китаю. А МЗС Китаю заявило, що "з'ясовує ситуацію" з Україною. На ці події відреагував і Держдеп США, заявивши, що Китай є одним з основних пособників Росії.

Вчора РБК-Україна, з посиланням на джерела у спецслужбах, писала про те, що СБУ вже допитала полонених китайців та назвала їх імена. Пізніше РБК-Україна отримало документи, які свідчать про те, що китайські військові масово воюють проти України зі сторони російської армії.

Також за словами Зеленського, Китай знав про участь своїх громадян у війні проти України на боці Російської Федерації.

"Я попросив міністра закордонних справ цим займатися. Він на зв'язку з китайською стороною. Поки що немає додаткової інформації", - сказав президент.

Сьогодні у МЗС Китаю зробили нову заяву за фактом полону їхніх громадян українськими військами на фронті в Україні. Вона стала вже другою за останні дні.

Відносини Китаю та Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай заявляє про нейтральну позицію щодо війни. Пекін офіційно заявляє, що не надає жодній зі сторін військову допомогу. Водночас низка китайських компаній продовжує постачати до Росії товари подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.

Слід також зазначити, що президент РФ Володимир Путін підтримує тісні особисті стосунки з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Зокрема, у травні 2023 року Путін здійснив візит до Китаю. Попри санкційний тиск з боку західних країн, економічна співпраця між Москвою та Пекіном продовжує активно розвиватися.