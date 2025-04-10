ЗСУ взяли в полон китайських військових: у МЗС КНР зробили нову заяву

У МЗС Китаю зробили нову заяву за фактом полону їхніх громадян українськими військами на фронті в Україні. Вона стала вже другою за останні дні.

Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь, пише РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Я хотів би ще раз підкреслити, що Китай не є ні творцем, ні стороною української "кризи" (так у Китаї називають війну РФ проти України, - ред.)", - сказав він.

За словами спікера, Китай є твердим прихильником і активним прихильником мирного вирішення "кризи".

"Уряд Китаю завжди вимагав від своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати участі у збройних конфліктах у будь-якій формі й особливо уникати участі у військових операціях будь-якої зі сторін", - нагадав Лінь Цзянь.

У МЗС Китаю також порадили "зацікавленим сторонам правильно і чітко розуміти роль Китаю і утримуватися від безвідповідальних зауважень".