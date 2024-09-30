Китай та Бразилія запропонували альтернативу формулі миру. У чому полягає і як реагує Київ

Китай та Бразилія розробили спільний "мирний план" щодо війни Росії проти України. Ключових пунктів, які передбачає Статут ООН, у ньому немає.

Більш детально про "мирну ініціативу" двох країн і як на неї реагує Україна, - у матеріалі РБК-Україна .

Що передбачає "мирний план"

Так званий "мирний план", який просувають Китай та Бразилія, є фактичною альтернативою українській формулі миру. Але він, на відміну від формули миру, пропонує сценарій, який дозволить заморозити, а не завершити війну.

Ініціатива двох країн складається із шести наступних пунктів:

дотримуватись "трьох принципів" для деескалації: припинення бойових дій, незагострення конфлікту та нерозповсюдження його на нові території;

визнання факту, що діалог та переговори - єдиний можливий спосіб вирішення "кризи";

сторони конфлікту повинні уникати нападів на цивільних осіб та цивільних об'єктів, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених;

протидіяти використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, запобігати розповсюдженню ядерної зброї та уникати ядерних криз;

протидіяти збройним нападам на мирні ядерні об'єкти;

спільно підтримувати міжнародне співробітництво в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном, транспорті тощо, спільно підтримувати безпеку ключової інфраструктури, такої як нафто- та газопроводи, енергетичні об'єкти та підводні оптичні кабелі, а також забезпечувати стабільність глобальної системи постачання.

Важливо зазначити, що в такому "мирному плані" немає жодного слова про виведення російських окупантів з українських територій, покарання військових злочинців та компенсацій для України за завдані внаслідок війни збитки. Незважаючи на це, ініціативу вже підтримали не лише країни Глобального Півдня та Угорщина, а й Швейцарія.

При цьому нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван І розповів, що КНР та інші країни Глобального Півдня створюють платформу "друзі миру" щодо "кризи в Україні". Перша зустріч учасників платформи вже відбулася під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Радник президента Бразилії Селсу Аморім заявив про те, що "друзі миру" готові організувати саміт за участю Росії та України.

Реакція України

В Україні, очевидно, такого "мирного плану" Китаю та Бразилії, який не передбачає найбільш принципових речей, не підтримали.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що коли хтось пропонує альтернативні та половинчасті плани для врегулювання війни, це не лише ігнорує реальність, а й допомагає російському диктатору Володимиру Путіну отримати "політичний простір для продовження агресії".

"Якщо хтось у світі шукає альтернативи будь-якому з пунктів формули миру або намагається ігнорувати будь-який із них, це, ймовірно, означає, що вони самі хочуть зробити частину того, що робить Путін. Той пункт, який вони ігнорують, показує бажання, яке вони приховують", - наголошував український лідер під час свого виступу на Генасамблеї ООН.

При цьому, за словами Зеленського, такий план деструктивний і він був заздалегідь узгоджений з Кремлем.

У свою чергу радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи план Китаю створити платформу "друзі миру", наголошував, що "немає жодних "друзів миру", це "друзі капітуляції".

"Вони пропонують всі ці "мирні ініціативи", які виключно базуються на концепції РФ. Тобто - давайте негайно припинимо війну, залишимо РФ на окупованих територіях і не дамо РФ програти війну", - звернув увагу Подоляк.

При цьому міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що альтернативні формулі миру "мирні ініціативи" лише створюють "ілюзію діалогу". Водночас, Росія продовжує вчиняти злочинні дії.