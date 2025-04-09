Зеленський: Китай офіційно знав про участь своїх громадян у війні проти України

Китай знав про участь своїх громадян у війні проти України на боці Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.

У Зеленського запитали про те, чи відомо, яка мотивація була у китайців щодо того, щоб воювати проти України. А також про те, чи вони є найманцями чи такі їх дії - це політика Пекіну.

"У мене немає поки що відповіді на це питання. Служба безпеки України буде працювати над цим. Ми просто фіксуємо завдяки даним і деталям, які у нас є, що Китай на рівні офіційних представництв знав про відправку," - відповів Зеленський.

За його словами, наразі не можна говорити про те, що хтось давав відповідну команду.

"Але ми фіксуємо, що вони про це знали. Ми фіксуємо, що це громадяни Китаю, вони воюють проти нас, застосовують зброю проти українців на території України. Їх мотивація, гроші чи ні, політика тощо мені поки не відома. Але буде відома", - сказав президент.

ЗСУ захопили у полон громадян Китаю

Напередодні Зеленський показав відео з полоненими китайцями. Їх на одному з напрямків фронту захопили бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

Україна вже викликала тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян КНР у війні на боці Росії. Також відомо, що Міністерство закордонних справ Китаю наразі "з'ясовує ситуацію" з Україною.

Також РБК-Україна, з посиланням на джерела у спецслужбах, писала про те, що СБУ вже допитала полонених китайців та назвала їх імена.