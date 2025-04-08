Участь китайців у війні проти України: МЗС викликало главу дипмісії КНР

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян КНР у війні на боці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

За словами міністра, участь китайських громадян у війні проти України ставить під сумнів позицію Китаю щодо миру і підриває довіру до Пекіна як до відповідального постійного члена Радбезу ООН.

"Ми викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні в МЗС, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень", - додав він.

Сибіга підкреслив, що Україна рішуче засуджує залучення Росією громадян Китаю до війни, а також їхню участь у бойових діях.

ЗСУ взяли в полон китайців

Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський розповів, що українські воїни взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Це сталося в Донецькій області.

За словами президента, китайців, які воюють проти України, насправді набагато більше.

Пізніше він уточнив, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими, тільки двоє з них потрапили в полон.

Зеленський зазначив, що таким чином ще одна країна "військово підтримує" вторгнення Росії в Україну.

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