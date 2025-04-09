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СБУ допитала полонених китайців: що дізналась

Середа 09 квітня 2025 19:16
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СБУ допитала полонених китайців: що дізналась Фото: полонений китаєць (скріншот)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч

Українські військові вперше захопили у полон громадян Китаю, які воювали на боці РФ на фронті. Їх допит проводила Служба безпеки України.

Повідомляє РБК-Україна з посиланням джерела в українських спецслужбах.

Напередодні стало відомо, що українські військові нещодавно вступили у бій у Донецькій області. Як з'ясувалось, їх противником були шість китайських військових.

Двох з них ЗСУ захопили у полон.

Сьогодні стало відомо, що СБУ вже провела перший допит полонених та дізналась їх імена:

  1. Громадянин Китайської Народної Республіки Ванг Гуанцзюн (Wang Guangjun, ПІБ китайською: 王广军), 1991 року народження;
  2. Громадянин Китайської Народної Республіки Чанг Ренбо (Zhang Renbo, ПІБ китайською: 张仁波), 1998 року народження.

ЗСУ захопили у полон громадян Китаю

Вчора президент Володимир Зеленський показав відео з полоненими китайцями, яких було захоплено на одному з напрямків фронту. За його словами, їх було захоплено біля населених пунктів Тарасівка та Білогорівка. Операцію з полону громадян Китаю провели воїни 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

"Є документи, є їхні паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Я думаю, що це важливий дуже елемент. Я думаю, що США треба більше приділити увагу тому, що відбувається сьогодні", - розповів президент.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян КНР у війні на боці Росії.

Водночас, представник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Міністерство закордонних справ Китаю наразі "з'ясовує ситуацію" з Україною.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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