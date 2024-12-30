Тарифи на транспортування газу "Оператором ГТС України" підняли у 2-4 рази

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи для ТОВ "Оператор ГТС України" на 2025 - 2029 роки. Тарифи будуть діяти для бізнесу і не стосуються населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення комісії .

Тарифи встановлено з урахуванням припущення щодо нульового обсягу транзиту природного газу територією України до країн Європи.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, попередні тарифи діяли з 2019 року. Їх рівень залишався незмінним впродовж регуляторного періоду.

"У зв'язку із завершенням поточного регуляторного періоду з 01.01.2025 виникає необхідність у встановленні тарифів на послуги транспортування для точок входу і точок виходу на наступний регуляторний період 2025 – 2029 років", - йдеться в документі.

Комісія підняла до української ГТС для міжнародних точок удвічі:

з 4,1 євро за тисячу кубометрів до 10,29 євро за тисячу кубометрів для точок входу в українську ГТС;

з 7,6-8,6 євро за тисячу кубометрів до 14,58-15,74 євро за тисячу кубометрів для точок виходу з української ГТС.

Крім того, зросли тарифи на вхід/вихід з ГТС для внутрішніх точок приблизно у чотири рази: