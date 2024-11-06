Новий комісар ЄС з енергетики прискорить відмову від російського газу

Європейський Союз має прискорити процес відмови від використання російського викопного палива, який запланований на 2027 рік. Нині частка російського газу становить 18%.

Про це заявив Кандидат у комісари ЄС з енергетики Дан Йоргенсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"У перші 100 днів я представлю план, як прискорити припинення нашої залежності від російського газу до 2027 року", - сказав він під час слухань у Європарламенті.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн доручила Йоргенсену знизити ціни на енергоносії, щоб спробувати відновити промислову конкурентоспроможність Європи, декарбонізувати економіку і покласти край імпорту енергоносіїв, що залишився з Росії в ЄС.

Очікується, що його затвердження на новій посаді відбудеться найближчими тижнями.

"У нас дійсно є проблема, наша промисловість страждає. Вони платять за енергію в два-три рази більше, ніж у США та Китаї... прості люди важко оплачують свої рахунки", - сказав Йоргенсен, додавши, що це багато в чому пов'язано. з війною Росії проти України

Він заявив, що ЄС необхідно активніше використовувати поновлювані джерела енергії, що вимагатиме розширення мереж, прискорення цифровізації та впровадження нових технологій зберігання, а також прискорення процесу видачі дозволів.

Йоргенсен також зазначив, що ядерна енергетика має вирішальне значення для сприяння декарбонізації.

Розширення ядерної енергетики стало предметом розбіжностей у блоці, оскільки існують два протиборчі табори: один із них виступає за це і підтримується Францією, а інший очолюється Німеччиною.

Російський газ

ЄС поставив перед собою необов'язкову мету припинити імпорт російського газу до 2027 року після того, як у 2022 році Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Однак деякі держави-члени не зробили значних зусиль щодо диверсифікації, і імпорт російського газу минулого року зріс.

"Раніше ми отримували 45% нашого газу з Росії, зараз ми скоротили цей показник до 18%, але 18% - це ще дуже багато, щоб бути на 100% незалежними від російського палива", - сказав Йоргенсен.

ЄС заборонив імпорт російської нафти за деякими винятками у 2022 році, але утримався від запровадження будь-яких обмежень на газ. У червні країни зробили перший крок та заборонили перевалку російського зрідженого природного газу (ЗПГ) через європейські порти.

У той час як деякі держави-члени прагнуть більш жорстких заходів, дружня Росія Угорщина веде переговори з російським "Газпромом" про збільшення поставок трубопроводом "Турецький потік" у 2025 році.