Украина и Россия подписали газовый контракт: все детали

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Срок действия договора на транзит газа составляет 5 лет

30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт о транзите газа сроком на пять лет. Все подробности и детали договора - в материале РБК-Украина.

Договоренность по транзиту предполагает принцип "качай или плати"

Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отметил, что договоренность по транзиту между "Нафтогазом" и "Газпромом" предполагает принцип "качай или плати".

Он также сообщил, что контракт подписывался дистанционно. Он подписал его 30 декабря в Вене в 14:30, а глава "Газпрома" Алексей Миллер вечером того же дня в Санкт-Петербурге.

Зеленский подтвердил подписание контракта о транзите газа

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание контракта на транзит сроком на пять лет, за которые, по его словам, Украина получит более 7 миллиардов долларов. При этом, контракт может быть продлен еще на десять лет.

"Минимально гарантированная прокачка - 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре", - отметил президент.

Россия и Украина подписали все газовые соглашения

Поздно вечером 30 декабря глава российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил о подписании всех газовых соглашений между Украиной и РФ.

"Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов. С сегодняшнего дня подписанные документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит газа после 31 декабря", - отметил Миллер.

Итоги переговоров в Вене

Представители переговорного процесса встретились в столице Австрии в рамках исполнения договоренностей Протокола от 20 декабря.

Украинская и российская делегации обсудили дальнейшее сотрудничество в газовой сфере и подписали соглашение по долгосрочному транзиту газа в Европу по территории Украины.

Также стороны договорились об обнулении с 1 января 2020 года взаимных претензий и снятии ареста на имущества в счет решений по судебным искам о транзите газа.

Газовый договор

В результате переговоров 20 декабря Украина и Россия при участии представителей Еврокомиссии подписали межправительственный протокол по транзиту газа. В последующие несколько дней стороны работали над проектами договоров и сегодня согласовали общий окончательный пакет документов.

НАК “Нафтогаз” выполняет роль посредника между Россией и украинским оператором. Таким образом, ПАО "Газпром" заключает соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки газа через территорию Украины.

После этого НАК "Нафтогаз Украины" обратится к ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" для бронирования мощностей украинской ГТС в установленных соглашением объемах.

Объемы и тарифы на транзит газа

Срок действия транзитного договора составляет 5 лет с возможностью пролонгации до 2034 года.

Минимальный объем транзита в первый год - на уровне 65 млрд куб. м газа, в последующие 4 года - 40 млрд куб. м.

Тариф будет устанавливать регулятор НКРЭКУ в соответствии с европейской методологией. В России заявили, что цена за транспортировку газа останется фиксированной на протяжении всего периода действия контракта.

Стоит отметить, что прямые поставки российского газа в Украину в пакетных соглашениях не были предусмотрены. Стороны могут рассмотреть возможность их осуществления в дальнейшем, но при условии установления цены на базе европейского хаба.

Урегулирование претензий между “Газпромом” и “Нафтогазом”

В соответствии с договоренностями сторон, до конца 2019 года "Газпром" выплатит “Нафтогазу” 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Текущие споры между компаниями с отзывом судебных исков в отношении “Газпрома” также должны быть урегулированы к 1 января 2020. Соглашение предусматривает отмену всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, в т.ч. иски "Нафтогаза" на 12,2 млрд долларов и на 1,33 млрд куб. м газа.

Также мировое соглашение подразумевает прекращение украинской стороной всех текущих и возможных будущих требований к ПАО "Газпром", основанных на решении Антимонопольного комитета Украины (7,4 млрд долларов).