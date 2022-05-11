Транзит под угрозой. Россия готовит газовую войну против Украины и Европы

Украина частично прекратила транзит российского газа из-за фактов его несанкционированного отбора на захваченной врагом территории. "Газпром" ничего не признает и отвергает предложения украинской стороны по переносу объемов транзита на другой маршрут. Почему возникла такая ситуация и к чему она может привести - ниже в материале РБК-Украина.

Украина с 7 утра среды практически на треть сократила транзит российского газа европейским потребителям. Причина в том, что украинский оператор ГТС из-за действий оккупантов потерял контроль над компрессорной станцией "Новопсков" (Луганская область).

Через станцию ежесуточно для транзита из России поступало до 32,6 млн кубометров газа в сутки. Во вторник вечером в компании заявили, что на неподконтрольных объектах происходит вмешательство в технологические процессы и несанкционированно отбирается газ, что ставит под угрозу не только транзит, но и стабильность и безопасность работы всей газотранспортной системы. Факты вмешательства в транзитные потоки были зафиксированы 9 мая.

"Указанные действия согласно действующему транзитному контракту являются обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), исключающие выполнение обязательств на точке соединения ГИС "Сохрановка", а также пограничной КС "Новопсков", которые не контролируются ОГТСУ. С учетом вышеупомянутого ОГТСУ информирует, что с 07:00 11 мая 2022 прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет", - сообщили в компании. В ОГТСУ также сообщили, что в 6.55 11 мая поставки со стороны РФ на "Сохрановку" были прекращені

"Газпрому" украинской стороной было предложено перенаправить газ, который поставлялся через "Сохрановку", на ГИС "Суджа" на подконтрольной Украине территории.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что Украина больше не несет ответственности за транспортировку газа через оккупированные территории.

Буквально через пару часов российский монополист сообщил, что не видит никаких оснований для форс-мажора и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. Ничего менять в системе транзита он не собирается.

"Перенос объемов на ГИС "Суджа", исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно", - заявили в "Газпроме".

В ОГТСУ расценили это заявление как абсолютную неправду, указав, что перевод поставок транзитного газа со станции "Сохрановка" на "Суджу" уже проводился в октябре 2020 года из-за планового ремонта. Через точку ГИС "Суджа" проходит три газопровода общей мощностью по транзиту 244 млн кубометров в сутки. Это более чем в два раза превышает общий суточный объем транзита по действующему контракту.

Если Украина продолжит транзит в условиях, когда газ несанкционированно отбирается, то есть фактически воруется из ГТС на неподконтрольной территории, то ОГТСУ должен будет компенсировать разницу на выходе из страны собственным ресурсом. Но на это Украина вряд ли пойдет. Так что единственный выход – прекращение транзита через оккупированную территорию или возвращение контроля над объектами ГТС.

Что затеял "Газпром"?

Однозначно сказать, какой именно план у российского поставщика пока сложно, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Возможно, это прерывание газообеспечения на части востока Украины для дестабилизации ситуации, или же доведение до полного отключения транзита и провокации кризиса в Европе, чтобы потом обвинить Украину, считает он.

Но, возможно, РФ хочет и того, и другого. Утром 11 мая "Газпром" на территории России прекратил транспортировку газа до точки "Сохрановка", сообщили в ОГТСУ, а на оккупированных территориях Украины были перекрыты краны газопровода "Шебелинка – Новопсков", по которому газ поставляется для Луганской и Донецкой областей.

"Фактически представители агрессора лишили Украину возможности транспортировки газа потребителям Луганской и Донецкой областей. Власть России несет полную ответственность за гуманитарные последствия таких действий", - заявил глава ОГТСУ Сергей Макогон.

Сейчас все страны ЕС занимаются заполнением хранилищ газом и ищут альтернативных поставщиков, чтобы снизить зависимость от РФ. Рынок моментально отреагировал на снижение транзита – цены на газ в Европе уже поднялись и могут продолжить рост.

"Газпром" заявил, что продолжит работать в прежнем режиме, то есть будет подавать газ для транзита на "Сохрановку", поскольку майский транзит уже оплачен. Правда, в компании сообщили, что заявки на газ из России для Европы на 11 мая снизились на 25% - до 72 млн кубометров.

Если газовые потоки не будут перенаправлены на "Суджу", то увеличиваются риски, что покупатели не получат газ в полном объеме. Тогда "Газпром" может заявить о невыполнении Украиной обязательств по транзиту и полностью перекрыть поставки, или же откажется платить за транзит.

Глава НАК Юрий Витренко уже пригрозил российским колегам новым арбитражем, если оплата прекратится. "Помнится, что в 2019 году мы с Миллером (Алексей Миллер – глава "Газпрома" – ред.) подписали транзитный контракт с положением "качай или плати". Поэтому подавать ли газ для транзита – это право "Газпрома" решать. А вот платить, даже если не подаешь газ – это долг по контракту. Если не будет оплаты, то выглядит так, что должен быть новый арбитраж. "Можем повторить"?" - написал Витренко в Facebook.

Ситуация с транзитом развивается на фоне подготовки энергетических санкций против России, и велика вероятность, что она спровоцирована именно для того, чтобы затормозить введение эмбарго.

"Сейчас ставки высоки. Могут отключить экспорт через ГТС Украины в любой момент. Это резко взвинтит цены на газ в Европе и будет давить на ЕС накануне утверждения шестого санкционного пакета", - отметил Омельченко.

В новом пакете санкций о газе речь не идет – готовится эмбарго лишь на нефть из РФ. РБК-Украина уже писало, насколько сложно проходит процесс согласования санкций.

После нефти ЕС планирует вводить ограничения и на российский газ, и как раз в этом случае усиление напряжения на энергорынке может сыграть на руку России. Москва сможет актуализировать тему необходимости "Северного потока-2", введение которого в эксплуатацию пока заморожено.

"Не исключаю, что Россия планирует перекрытие большинства транзитных маршрутов поставок газа в Европу, чтобы загнать ЕС в тупик и заставить запустить СП 2", - резюмировал Омельченко.