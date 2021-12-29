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Кабмин увеличил план поступлений от транзита российского газа

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Украина, Среда 29 декабря 2021 11:40
Кабмин увеличил план поступлений от транзита российского газа Фото: правительство увеличило план поступлений от транзита (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров согласовал продление на 2022-2024 годы действия договора транспортировки природного газа между НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Сумма договора от 30 декабря 2019 года увеличена до 8,6 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства от 28 декабря 2021 года № 1734-р.

Решением предусмотрено увеличение суммы договора "из расчета бронирования мощностей в 2022-2024 годах от 40 млрд куб. метров газа каждый год".

Напомним, согласно договору от 31 декабря 2019 года "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки российского газа и по заказу "Газпрома" бронирует у ООО "Оператор ГТС Украины" необходимые мощности.

Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году - 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - 40 млрд куб. м ежегодно.

По данным "Нафтогаза", минимальная гарантированная сумма выручки за услуги организации транспортировки газа "Газпрому" за пять лет составит более 7,1 млрд долларов.

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