Кінець транзиту: "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" останній транш за контрактом 2019 року

НАК "Нафтогаз України" отримав від "Газпрому" останній транш оплати за транзит газу в грудні за контрактом, підписаним у 2019 році. Шанси на продовження відносин між Україною та Росією близькі до нуля.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Україна не качатиме газ із РФ. Чи готова Європа і в чому ризик для Молдови ".

За інформацією РБК-Україна, гроші було перераховано компанії наприкінці минулого тижня. Суму платежу уточнити поки не вдалося, але, за розрахунками видання, за грудневий транзит "Газпром" мав заплатити близько 70 млн доларів.

Фактично це останній прямий платіж від російської компанії "Нафтогазу" за транзитні послуги. Оплату транзиту нафти через Україну нафтопроводом "Дружба" ще 2022 року взяла на себе країна-покупець - Угорщина, зазначається в матеріалі.

Гроші за контрактом

За п'ять років дії транзитного контракту - з 2020 по 2024 рік - через Україну до ЄС та Молдови, за даними на 25 листопада, пройшло 146,6 млрд кубометрів газу. До кінця року, враховуючи постачання у грудні, обсяг може збільшитися до 148 млрд. Це на 36% менше від очікуваного обсягу у 225 млрд кубометрів.

Але зниження поставок не мало відбитися на оплаті транзиту. Договір укладався з умовою "качай або плати". Тобто незалежно від обсягів прокачування "Газпром" взяв на себе зобов'язання оплачувати у 2020 році транзит 65 млрд кубометрів газу, у наступні роки - по 40 млрд.

"Газпром" вже третій рік відмовляється платити за скорочення транзиту через "Сохранівку" - а це в середньому 30 млн кубометрів на добу або 11 млрд кубометрів на рік. "Нафтогаз" подав через це позов до арбітражу, і рік тому сума позову була близько 700 млн доларів.

"Сума зростатиме, враховуючи, що попереду ще 2024 рік. Станом на сьогодні накопичення на оплату - 679 млн доларів США", - заявив голова компанії Олексій Чернишов в інтерв'ю РБК-Україна рік тому.

Перспективи транзиту

Що ближче 31 грудня, коли закінчується контракт "Нафтогазу" з "Газпромом", то менш ймовірним виглядає продовження постачання газу через Україну у 2025 році.

Продовжувати контракт Україна категорично не збирається, а запропонований альтернативний варіант, пов'язаний зі зберіганням газу в українських ПСГ, не зацікавив інших учасників процесу.

Країни, які були основними покупцями російського газу сухопутним маршрутом, вже дали зрозуміти, що можуть без нього обійтися.