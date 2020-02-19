Коронавирус в Китае: закрытые города и более 70 тыс. инфицированных

Иллюстративное фото (twitter.com XHNews)

Жесткий карантинный режим введен в четырех регионах страны

Количество жертв китайского коронавируса Covid-19 продолжает расти с каждым днем. В эпицентре эпидемии вводят беспрецедентные меры безопасности. Особо строгие запреты коснулись жителей провинции Хубэй. Все подробности о ситуации в Китае - в материале РБК-Украина.

Жителям провинции Хубэй запретили покидать дома

Власти усилили карантин в эпицентре вспышки коронавируса. Так, около 780 миллионов человек живут в условиях тех или иных ограничений на передвижения, включая всю провинцию Хубэй, северо-восточную провинцию Ляонин, а также - Пекин и Шанхай.

Городским и сельским жителям Хубэя запретили выходить из дома и пользоваться личным авто.

Полностью ограничено движение пешеходов по улицам и любого транспорта, кроме полицейских автомобилей и экстренных служб. Также жителям провинции нельзя собираться для игр в карты или маджонг.

За нарушение запрета на выход на улицу граждан могут задержать на срок до десяти суток.

Фото: Выходить на улицу можно один раз в 3 дня (twitter.com XHNews)

Покидать дома разрешили только в экстренных случаях. Для пополнения запасов продуктов и предметов первой необходимости один из членов семьи имеет право выходить в магазин раз в три дня. В каждом жилом массиве установили посты охраны.

Ранее в Ухане ввели ограничение на выход из микрорайонов. В каждом городском районе установили КПП, на которых у граждан измеряют температуру тела.

Все транспортные средства обрабатывают дезинфицирующими средствами. Для борьбы с распространением заболевания дезинфицирующие химикаты распыляют и на городских улицах.

Robots get to work! Two #robots that can wash and disinfect public facilities such as garbage cans and fitness equipment are operational in Changsha, Central #China's Hunan province. #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/lztSdwq6tx — China Daily (@ChinaDaily) February 17, 2020

Смертная казнь за сокрытие симптомов

На фоне активных действий китайских властей по борьбе с эпидемией суд Пекина вынес напоминание об уголовной ответственности за сокрытие заболевания.

Законодательство Китая предусматривает наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения за утаивание симптомов болезни или предоставление неправдивой информации о состоянии больного. В крайних случаях виновного могут приговорить к смертной казни.

Человек, который является переносчиком инфекции и умышленно привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Также преступлением считается сокрытие истории путешествий.

Фото: Эпидемия в Китае (twitter.com XHNews)

Стоит отметить, что коронавирусом Сovid-19 инфицировано уже более 72 тыс. жителей Китая, количество жертв эпидемии приближается к 2000 человек. Около 3 тыс. заболевших - медики, половина из них находится в тяжелом состоянии. 13 тысяч пациентов успешно прошли лечение.

Дефицит в магазинах и ограбления в Гонконге

Вспышка коронавируса привела к панике среди населения. Испугавшись возможного дефицита товаров, жители Гонконга начали массово скупать продукты в магазинах.

Из-за ажиотажа супермаркеты не успевают пополнять ассортимент, и полки пустеют уже спустя несколько часов после открытия. Огромным спросом у покупателей пользуются макароны, рис, средства дезинфекции, маски, бытовая химия и туалетная бумага.

Фото: Из-за паники китайцы скупают средства гигиены (twitter.com chinarhyming)

17 февраля в Гонконге вооруженная банда ограбила грузовик у супермаркета. Три человека с ножами напали на водителя службы доставки и украли сотни рулонов туалетной бумаги на сумму 130 долларов. Полиция задержала двух нападавших на месте преступления, также нашли и туалетную бумагу.

В столице Китая ввели карантин

Все прибывающие в Пекин должны соблюдать карантинный режим в течение двух недель. Местные власти китайской столицы предупредили об ответственности за отказ от выполнения данных условий.

"Все люди, возвращающиеся в Пекин, должны изолировать себя на 14 дней, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса", - сказано в официальном заявлении.

Строгие профилактические меры ввели еще в одном мегаполисе страны. Жителей Шанхая обязали носить маски в общественных местах и не препятствовать измерению температуры.

Amid #coronavirus outbreak, A steam buns bakery in Beijing finds a clever way for customers to safely shop their breakfast by reducing the risk of cross-infection. pic.twitter.com/jPVwY6ujcV — People's Daily, China (@PDChina) February 10, 2020

Отмена массовых мероприятий

Из-за вспышки коронавируса отложен этап "Формулы-1". Гонки должны были пройти в Шанхае 17-19 апреля. Промоутер Гран-при Китая попросил об отсрочке на время переговоров со спортивными властями страны. Руководство "Формулы-1" заявило, что продолжит следить за ситуацией и изучит новые даты для проведения соревнований в конце 2020 года.

Также на неопределенный срок перенесли Пекинский автосалон. Открытие Международной автомобильной выставки было запланировано на 21 апреля. Однако для безопасности гостей и участников организаторы решили отложить проведение мероприятия.

Фото: Жители КНР обязаны носить маски в общественных местах (twitter.com XHNews)

Китайских чиновников увольняют из-за коронавируса

Несколько руководителей Коммунистической партии лишились места работы из-за недостаточного реагирования на вспышку коронавируса. Среди уволенных - секретарь партии в комиссии по охране здоровья в Хубэе и председатель этой комиссии.

Кроме этого, сотни госслужащих попали под следствие, были уволены или получили предупреждения. Расследование бездействия чиновников началось после смерти китайского врача Ли Вэньляна, который первым обнаружил коронавирус, но местные власти Хубэя обвинили его в распространении ложной информации.

Напомним, 19 февраля должна начаться эвакуация украинцев из охваченного эпидемией Уханя. При этом людей с симптомами ОРВИ не допустят на борт. Каждый пассажир до посадки должен будет подписать информированное добровольное согласие на проведение изоляции и наблюдения за состоянием здоровья. После прибытия в Украину всех граждан поместят в карантин на 14 суток.