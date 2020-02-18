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В Китае тысячи врачей заболели коронавирусом

Новости » В мире     18.02.2020 - 16:45
В Китае тысячи врачей заболели коронавирусом
Иллюстративное фото (Reuters)

Из более 3 тысяч заболевших врачей почти половина находится в критическом состоянии

Больше трех тысяч медицинских сотрудников инфицировались коронавирусом COVID-19 в Китае. Об этом сообщает SCMP.

По данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, первая волна инфицирования среди медиков была в эпицентре эпидемии - городе Ухань. Там за несколько дней заразилось больше тысячи врачей. В начале января 38,9% из них находились в тяжелом или критическом состоянии.

В других районах провинции Хубэй подтвердили 394 случая инфицирования. В критическом состоянии находился 41 человек.

В целом, по информации властей Китая, в начале января по всей стране около 45% инфицированных медиков были в тяжелом или критическом состоянии.

Напомним, в Китае около 780 миллионов человек так или иначе ограничены в свободе передвижения в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

По состоянию на утро 18 февраля, в мире зарегистрировано больше 73 тыс. случаев инфицирования новым типом вируса, из которых 1873 были смертельными.

Также РБК-Украина сообщало, что в связи со вспышкой COVID-19 мир столкнулся с хронической нехваткой средств индивидуальной защиты.

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