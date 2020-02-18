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Коронавирус в Китае: как будут эвакуировать украинцев из Уханя

Новости » Политика     18.02.2020 - 10:54
Коронавирус в Китае: как будут эвакуировать украинцев из Уханя
Иллюстративное фото (twitter.com/XHNews)

Команда самолета, которым будут эвакуировать граждан из Китая в Украину, будет состоять из 16 человек экипажа

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, как будут эвакуировать украинцев из Уханя из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По его словам, команда самолета, которым будут эвакуировать граждан из Китая в Украину, будет состоять из 16 человек экипажа: 6 пилотов, 9 бортпроводников, 1 техник, 2 врача, 1 медсестра. Также в самолете будут находиться полицейский, военнослужащий и работник консульства. Они будут в костюмах биозащиты.

Каждый пассажир, который будет эвакуирован украинским самолетом, до посадки будет подписывать информированное добровольное согласие на проведение изоляции и наблюдения за состоянием здоровья, диагностику и лечение. В случае отказа - человека не эвакуируют.

В аэропорту будет проводиться термометрия пассажиров китайской стороной по сообщению медицинского персонала рейса и повторно - украинскими медиками непосредственно перед посадкой в самолет. В случае наличия температуры медперсонал будет принимать решение о недопущении пассажира на рейс. Такие лица в сопровождении консула будут снабжены в местную больницу.

После прибытия в Украину, самолет направляется на санитарную стоянку и все будут проходить пограничный контроль.

"Всего подлежат обсервации ориентировочно 109 человек. Пассажиры, прибывшие из КНР и члены экипажа направляются к месту обсервации в автобусах в сопровождении сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Колонну из 4-х автобусов будут сопровождать автомобили патрульной полиции", - сказал министр.

Автобусы, в которых будут транспортироваться пассажиры также будут подвергаться дезинфекции. В период обсервации - от 14 суток, сотрудники МВД Украины будут осуществлять охрану территории корпусов, где будут находиться эвакуированные граждане под пристальным наблюдением медиков. Помещения с эвакуированными будут усилены - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания.

Ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщала, что 18 февраля за украинцами в Китай вылетит самолет, а уже 19 февраля они вернутся домой. Она добавила, что после эвакуации украинцев поместят на 14-дневный карантин.

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