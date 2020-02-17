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В Китае запретили выходить из домов

Новости » Происшествия     17.02.2020 - 08:12
В Китае запретили выходить из домов
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

На улицах запрещено движение пешеходов и любого транспорта, кроме машин полиции и экстренных служб

Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая селян, выходить из домов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как отмечается, на улицах запрещено движение пешеходов и любого транспорта, кроме машин полиции и экстренных служб. Также людям запретили собираться ради маджонга или игр в карты.

За нарушение запрета на выход на улицу граждан могут задержать на срок до десяти суток.

Отметим, в Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигло 1 770 человек.

По данным на полночь, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек. Из них в настоящий момент болеют 57 934 человека, в тяжелом состоянии - 10 644 человек.

Ранее китайские ученые разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом. Аппарат способен оперативно проводить анализ крови человека на наличие коронавируса.

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