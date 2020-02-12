Формула-1 отложила гонку в Китае из-за коронавируса

Иллюстративное фото (f1.news)

Китайский этап отложили на конец года

Из-за коронавируса в Китае отложен этап Формулы-1, который должен был пройти в этой стране. Об этом говорится в сообщении Формулы-1 в Twitter.

Сообщается, что промоутер Гран-при Китая официально запросил отсрочку на время переговоров со спортивными властями страны. Руководство Формулы-1 заявило, что продолжит следить за ситуацией и изучит новые даты для проведения этапа в конце 2020 года.

"Гран-при Китая всегда был очень важной частью календаря Формулы-1. Мы все с нетерпением ждем гонок в Китае как можно скорее и желаем всем в стране всего наилучшего в это трудное время", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай изменил методику подсчета зараженных коронавирусом. Новая методика идет вразрез с указаниями ВОЗ, которая считает зараженными всех, кто показал положительные анализы "независимо от демонстрации симптомов".

Ранее также сообщалось, что карантин на круизном лайнере Diamond Princess планируется завершить 19 февраля. На этом лайнере находятся более двух десятков граждан Украины.