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В Пекине ввели 14-дневный карантин для всех прибывших из-за коронавируса

Новости » В мире     14.02.2020 - 17:44
В Пекине ввели 14-дневный карантин для всех прибывших из-за коронавируса
Иллюстративное фото (pxhere.com)

За отказ от карантина люди будут привлекаться к ответственности

Местные власти китайской столицы Пекина ввели обязательный 14-дневный карантин для всех прибывших в страну для избегания распространения нового коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Как отметили местные власти, все, кто будут отказываться от карантина, будут привлечены к ответственности.

"Все люди, возвращающиеся в китайскую столицу Пекин, должны изолировать себя на 14 дней, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в Китае разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov. Эффективным способом назвали переливание плазмы крови от выздоравливающих от этой болезни доноров.

Также сообщалось, что группе исследователей из Шанхая удалось выделить штамм коронавируса COVID-19. Выделение штамма позволит ученым исследовать вариации вируса в режиме реального времени и провести скрининг препаратов, что ускорит процесс исследования коронавируса.

Отметим, по состоянию на утро 14 февраля от коронавируса нового типа в Китае умерло уже 1 380 человек. Число подтвержденных случаев заболевания инфекцией в стране возросло до 63 851 человек.

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