В Украине не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, - Минздрав

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на 17 февраля в мире зарегистрировано 71 тыс. 710 случаев заражения коронавирусом

В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболеванием коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что на сегодняшний день в мире зарегистрировано 71 тыс. 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

"По состоянию на 17 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 71 тыс. 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1 тыс. 775 - летальные. Выздоровели уже 11 тыс. 175 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано", - сообщает Минздрав.

Напомним, главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Сваминатан назвала сроки первых тестирований на людях вакцины от коронавируса COVID-19. По ее словам, это произойдет менее чем через полгода - через четыре-пять месяцев. Сейчас уже разрабатываются несколько вакцин от нового вируса.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере в Японии Diamond Princess обнаружили первую больную россиянку. Это первый известный случай заражения гражданки России не только на борту корабля, но и вообще.

Как сообщало РБК-Украина, китайские ученые разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом. Аппарат способен оперативно проводить анализ крови человека на наличие коронавируса.