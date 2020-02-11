В Китае начались массовые увольнения чиновников из-за коронавируса

Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Правительство Китая проводит увольнения чиновников в Хубэе из-за недостаточного реагирования на вспышку коронавируса

Китай начал массовые увольнения чиновников в провинции Хубэй, в которой была зафиксирована вспышка нового коронавируса. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что с должностей были уволены несколько руководителей Коммунистической партии, среди которых секретарь партии в комиссии по охране здоровья в Хубэе, а также глава данной комиссии. Кроме этого сотни людей попали под следствие, были уволены или получили предупреждения в Хубэе из-за вспышки коронавируса.

Расследование реагирования чиновников на вспышку коронавируса начали Высшее антикоррупционное агентство Китая и Национальная наблюдательная комиссия после смерти китайского врача Ли Вэньляна, который первым обнаружил коронавирус в Хубэе, но местные власти обвинили его в распространении ложной информации.

Ранее РБК-Украина писало, что ведущий консультант китайского правительства по кризису связанному со вспышкой коронавируса Чжун Наньшань заявил, что вспышка нового коронавируса должна завершиться в апреле. При этом эпидемия достигнет пика до конца февраля.