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Китай запретил пользоваться авто в провинции Хубэй из-за коронавируса

Новости » Общество     16.02.2020 - 19:45
Китай запретил пользоваться авто в провинции Хубэй из-за коронавируса
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Всему населению провинции запретили использование частными автомобилями

Китай ужесточил ограничения на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с новым коронавирусом. Об этом сообщает ВВС Украина.

Жителям провинции сказали оставаться дома и покидать дома только в случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, всему населению провинции запретили использование частными автомобилями.

Как известно, Хубэй и город Ухань наиболее пострадали от вспышки коронавируса, который сейчас забрал 1665 жизней в Китае.

Напомним, из-за коронавируса в Китае был введен карантин в 16 городах провинции Хубэй.

Добавим, что в городе Тяньцзинь, где проживают 15 млн человек, ввели один из механизмов военного положения из-за коронавируса. Главный госпиталь и 500 команд медиков будут переведены под начало военных. Тяньцзинь - большой город на Севере Китая в 150 километрах от Пекина. В его окрестностях находится крупнейший в регионе порт - это главная морская гавань для столицы Поднебесной.

В Китае могут казнить за намеренное сокрытие симптомов нового коронавируса COVID-19 или искажение информации о состоянии больного. Утаивание истории своих путешествий тоже может считаться уголовным преступлением. Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.

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